2泰女免費遊台藏暗盤！「口吞塞肛」115顆毒球...入境秒送醫

▲2名泰籍女子貪圖免費遊台，口吞塞肛664公克海洛英。（圖／海巡署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2名泰國籍女子貪圖能免費台灣旅遊還能賺筆小財，將664公克、純度79%的海洛英吞食、塞肛門後搭機來台，結果一入境就被逮捕，海巡人員驚聞體內竟然塞了這麼多純毒，嚇得趕緊送醫排出，還好毒梟包了2層，才沒有破掉，這批毒品市值約830萬元，可供2萬5千人吸食，全案依法送辦。

30歲A女和38歲R女經濟不佳且不諳法律，遭運毒集團以高額酬勞誘惑利用，2人各收了1千美金，入境台灣機場會有人主動聯絡，約見面交付毒品後，可再拿12萬元、8萬元。

毒販在泰國先將海洛因分裝成可供吞食的橢圓形顆粒，以及方便塞入肛門的長條狀，先包裹一層可耐腐蝕性的防水透明薄膜，外層再以保險套套住，以免被胃酸腐蝕、融化。

2女9月從曼谷搭機到小港機場，一入境就被海巡署台中查緝隊逮捕，一聽翻譯說出體內有50多顆純毒後，嚇得趕緊送往小港醫院排出毒品。

▲2名泰籍女子體內塞了664公克海洛英。

海巡人員表示，小顆的加橄欖油吞食，大顆的加潤滑劑塞肛門，A女體內有54顆、390.93公克；R女有61顆、273.07公克。

2女坦承第一次攜帶毒品入境，全案除往上溯源偵辦之外，全案依違反毒品罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並於10月底起訴在案。

▲泰籍女子體內海洛英，純度高達79%。