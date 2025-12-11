　
社會 社會焦點 保障人權

2泰女免費遊台藏暗盤！「口吞塞肛」115顆毒球...入境秒送醫

▲▼2名泰籍女子貪圖免費遊台，口吞塞肛664公克海洛英。（圖／海巡署提供，下同）

▲2名泰籍女子貪圖免費遊台，口吞塞肛664公克海洛英。（圖／海巡署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2名泰國籍女子貪圖能免費台灣旅遊還能賺筆小財，將664公克、純度79%的海洛英吞食、塞肛門後搭機來台，結果一入境就被逮捕，海巡人員驚聞體內竟然塞了這麼多純毒，嚇得趕緊送醫排出，還好毒梟包了2層，才沒有破掉，這批毒品市值約830萬元，可供2萬5千人吸食，全案依法送辦。

30歲A女和38歲R女經濟不佳且不諳法律，遭運毒集團以高額酬勞誘惑利用，2人各收了1千美金，入境台灣機場會有人主動聯絡，約見面交付毒品後，可再拿12萬元、8萬元。

▲▼2名泰籍女子貪圖免費遊台，口吞塞肛664公克海洛英。（圖／海巡署提供，下同）

毒販在泰國先將海洛因分裝成可供吞食的橢圓形顆粒，以及方便塞入肛門的長條狀，先包裹一層可耐腐蝕性的防水透明薄膜，外層再以保險套套住，以免被胃酸腐蝕、融化。

2女9月從曼谷搭機到小港機場，一入境就被海巡署台中查緝隊逮捕，一聽翻譯說出體內有50多顆純毒後，嚇得趕緊送往小港醫院排出毒品。

▲▼2名泰籍女子貪圖免費遊台，口吞塞肛664公克海洛英。（圖／海巡署提供，下同）

▲2名泰籍女子體內塞了664公克海洛英。

海巡人員表示，小顆的加橄欖油吞食，大顆的加潤滑劑塞肛門，A女體內有54顆、390.93公克；R女有61顆、273.07公克。

2女坦承第一次攜帶毒品入境，全案除往上溯源偵辦之外，全案依違反毒品罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並於10月底起訴在案。

▲▼2名泰籍女子貪圖免費遊台，口吞塞肛664公克海洛英。（圖／海巡署提供，下同）

▲▼2名泰籍女子貪圖免費遊台，口吞塞肛664公克海洛英。（圖／海巡署提供，下同）

▲泰籍女子體內海洛英，純度高達79%。

12/09 全台詐欺最新數據

海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

因應岸海情勢變化與勤務需求，海巡署北部分署積極導入無人機科技，陸續建置訓練場地、添購裝備並培訓專業人才。今（2日）於分署本部中央草坪舉行「多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮」，象徵海巡監偵能量正式從平面偵蒐邁向海空立體整合的里程碑。

高雄1天2件死亡車禍　海巡兵路口遭撞死

高雄1天2件死亡車禍　海巡兵路口遭撞死

陸海警4船闖入金門水域　海巡4巡防艇阻截驅離斥「常態騷擾」

陸海警4船闖入金門水域　海巡4巡防艇阻截驅離斥「常態騷擾」

海巡署中部分署社會創新共融　獲首例政府服務獎

海巡署中部分署社會創新共融　獲首例政府服務獎

義竹國中社服隊走入台南學甲濕地！攜手海巡署淨灘守護黑面琵鷺

義竹國中社服隊走入台南學甲濕地！攜手海巡署淨灘守護黑面琵鷺

