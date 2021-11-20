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獨／高冷女警找到了！「看板女郎」身分曝　網喊：帶球棒逮捕我

記者吳奕靖／高雄報導

日前知名臉書社團《爆料公社》有網友貼出一張長髮女警照片，戴口罩在高雄火車站執勤，雙手交叉的她眼看遠方，雖戴著口罩卻遮不她的清純氣息，網友讚嘆她的完美比例，腿又直又長，現在《東森新媒體ETtoday》獨家找到了這名女警，是鐵路警察局的「看板女警」，只要經過火車站，就一定會看過她。

▲網友稱讚的高雄女警，其實是鐵路警察局的看板女郎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網友稱讚的高雄女警，其實是鐵路警察局的看板女郎 。（圖／記者吳奕靖攝）

近期傳出不少球棒毆打事件，各地都加強警力平息這波「球棒之亂」，有網友就在高雄路邊看到一名女警，當下整個人目瞪口呆，對方紮著馬尾，雙手抱胸和其他員警站在路邊，雖然面部被口罩遮住大半，但逆天長腿展露無遺，還散發出一股高冷霸氣，網友紛紛歪樓留言「想被壓制！」

▲網友稱讚的高雄女警，其實是鐵路警察局的看板女郎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊梓邑目前在鐵路警察局高雄分局服務，身高173公分 。（圖／當事人提供）

▲網友稱讚的高雄女警，其實是鐵路警察局的看板女郎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊梓邑目前在鐵路警察局高雄分局服務，身高173公分 。（圖／當事人提供）

照片曝光幾小時就突破5000人朝聖並留言，「試試拿鋁棒過去，有機會被壓制哦⋯」、「警政署不要騙人考警察喔」、「你想被壓制，還是想把她壓制」、「還在那邊嗎？馬上到」、「這顏值連口罩都擋不住」、「有女警的Line嗎」、「好想被逮捕…」。

其實她是鐵路警察局的「看板女警」楊梓邑 ，105年特考班畢業的她，已經從警4年，一直都在鐵路警察局服務，這一年才調到高雄分局警備隊服務，今年29歲的她，有著173公分的身高，身形相當纖細，而且她的外貌只要是火車通勤族，應該都會覺得似曾相似，因為她是鐵路警察局的「看板女警」。

▲網友稱讚的高雄女警，其實是鐵路警察局的看板女郎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網友稱讚的高雄女警，其實是鐵路警察局的看板女郎 。（圖／記者吳奕靖攝）

接受獨家訪問的楊梓邑回想被網友拍攝到的當天，是在高雄火車站周邊進行巡守勤務，她並不知道自己被拍攝了，而是下班之後接到同事、朋友傳來的訊息通知，她才知道自己上了《爆料公社》，她說：「我覺得滿驚訝，我就只是在執勤，不知道就被拍到了，網友真的很厲害」。

不過像是鄰家女孩的她，接受採訪時也不忘自己「看板女郎」的身份，呼籲大家不要闖平交道，這是非常危險的事，「經過平交道要停看聽」。

▲網友稱讚的高雄女警，其實是鐵路警察局的看板女郎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊梓邑目前在鐵路警察局高雄分局服務。（圖／當事人提供）

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