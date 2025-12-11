獨／藍委父佔國有地蓋停車場賺大錢　被抓包急刨柏油拆鐵皮仍遭起訴

▲前新北市議員廖正良（立委廖先翔父親）竊佔土地開停車場遭起訴。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民黨立委廖先翔之父、前新北議員廖正良，被控明知汐止水源段4筆由國有財產署、公路局管理的國有地，仍自2021年起鋪設土石、柏油經營停車場收費牟利，涉犯竊佔罪；先前另案13筆地號經查明非國有土地已不起訴，士林地檢署此次就4筆國有地占用部分提起公訴。

起訴指出，廖正良明知汐止水源段4筆土地由國有財產署及交通部公路局管理，並無任何合法使用權源，卻仍自2021年起在土地上鋪設土石、瀝青路面，經營收費停車場牟利。

偵訊時，廖正良坦承曾使用相關土地，證人亦證稱受其委託協助鋪設柏油。承辦檢察官林弘捷調閱汐止地政事務所丈量圖、警方履勘照片、公務用地謄本等資料比對後，認定廖正良行為已構成刑法竊佔罪。

雖然廖在偵查期間陸續拆除鐵皮棚架、刨除柏油鋪面，並向國產署及公路局補繳占用期間使用補償金，但檢方認為不法占用事實仍然明確，因此依法提起公訴，同時建請法院量處適當刑度。

▲廖先翔父親遭踢爆家族侵佔國有地、水保地蓋停車場。（資料圖／民進黨團提供）

本案源於選舉期間的媒體揭露，士林地檢署當時分成兩案偵辦。檢方於今年初至汐止茄苳路、新台五路等地多次會同相關機關人員實地複丈，先前查出廖先翔父親使用的13筆地號並未落在國有地上，認定不構成犯罪嫌疑，於去年12月作成不起訴處分。

然而另有水源段4筆土地仍存在占用疑義，檢方因此另案持續偵查，最終確認使用情形確屬侵害國有財產，才發展成今日的起訴結果。

此案也與2023年民進黨立委洪申翰的質疑互有呼應。洪當時公開指出，廖家父子經營的停車場疑似占用十餘筆公有土地多年，未取得合法停車場登記，推估不法獲利超過5000萬元；新北市交通局也證實未取得申設登記，曾要求限期改善。洪申翰並引用廖正良當時回應：「我是民意代表，我是解決地方的停車問題！」引發外界對地方政治文化與土地使用規範落差的討論。

廖正良（1954年生）曾任台北縣及新北市議員，政壇資歷深厚，亦是現任國民黨立委廖先翔的父親。他先前因2015年違建關說案遭檢方依貪污治罪條例起訴，一審、二審均判刑，2024年初被最高法院撤銷發回，目前仍在高院更審中。此次國有地占用案再遭起訴，使其法律爭議再度浮上檯面，後續審理結果仍受外界關注。