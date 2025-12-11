　
社會 社會焦點 保障人權

澎湖之光！11歲陳翊豐奪國際帆板賽U13冠軍　下一步備戰奧運

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖石泉國小6年級陳翊豐，參加2025粵港澳台帆板邀請賽、泰國亞錦賽U13組第一名，陳翊豐表示已經練習兩、三年了，夢想是去奧運比賽為國爭光。

▲▼ 澎湖未來之星 11歲陳翊豐勇奪國際風帆賽U13冠軍 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲陳翊豐勇奪國際風帆賽U13冠軍。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

陳翊豐指出，得到冠軍很開心，參加比賽時就覺得會拿冠軍，因為練習了兩、三年，非常喜歡玩風浪板，從三年級開始練習，不管有風沒風都去練習，接下來要為奧運準備，夢想是去奧運比賽為國爭光。

▲▼ 澎湖未來之星 11歲陳翊豐勇奪國際風帆賽U13冠軍 。（圖／記者陳洋翻攝）

陳翊豐的母親指出，兒子從今年生日願望，就一直許說他要去參加，人生的目標是參加奧運，參加這一場泰國的亞洲錦標賽，是為明年青年奧運的積分賽，其實在明年他的年紀還不到沒有那個資格，就想說如果要走到奧運的這個目標，勢必你一定要有足夠的經驗，所以這一場是抱著累積經驗的心態去讓他去，聽到兒子得冠軍眼淚直流，覺得很驕傲，因為看到那個畫面是把中華台北國旗綁在他的帆上面回來那刻，會覺得很驕傲，因為從前都是從電視機看到奧運選手為國爭光，現在是看到自己兒子，然後他才11歲，就會覺得雞皮疙瘩然後很想哭。

▲▼ 澎湖未來之星 11歲陳翊豐勇奪國際風帆賽U13冠軍 。（圖／記者陳洋翻攝）

陳翊豐的母親說明，陳翊豐年紀比較小所以拿的帆比較小，風浪板是靠帆的面積去成為一個風阻讓自己前進，陳翊豐的帆也比其他選手小，所以可以拿著比較小的帆去贏是非常困難的事情，也謝謝團隊的教練，四個教練都有不同的專長，用不同的特質訓練孩子，過程中不只是風浪板訓練，在日常生活中很多面對事情的態度也成長很多。

▲▼ 澎湖未來之星 11歲陳翊豐勇奪國際風帆賽U13冠軍 。（圖／記者陳洋翻攝）
 

12/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

澎湖之光！11歲陳翊豐奪國際帆板賽U13冠軍　下一步備戰奧運

高雄恐怖住客！房子遭法拍…竟入侵大樓地下室當家「潛藏3年」

最有機會阻止全聯9死！監工說謊：有拿滅火器去監火　慘遭打臉

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

