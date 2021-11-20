陸橋懸吊10屍示眾！墨西哥黑道「兇殘屠殺」　吊屍炫耀幫派勢力

▲墨西哥販毒集團將對手殺害後，屍體吊掛於陸橋上示眾。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯



墨西哥販毒集團猖獗，私下派系鬥爭也十分激烈，當地西北部薩卡特卡斯州一座高速公路的陸橋上，18日上午被人發現懸掛了10具屍體，其中1具還掉落橋下。據調查，這是當地販毒集團之間的紛爭，死者先是被嚴刑拷打後吊在陸橋上，隨後更遭到犯人開槍射擊，手段十分兇殘。



根據《華盛頓郵報》報導，薩卡特卡斯州早已有許多販毒集團在此深根多年，然而近幾年該州卻成為販毒集團間的戰場，多次發生毒販因利益鬥爭，射殺或斬首立場對立的敵人。而這10名死者疑似是在距離薩卡特卡斯20英里（約32公里）遠的農村遭到綁架。



10名被害者的遺體18日上午被發現用繩子吊掛在高速公路的陸橋上，部分屍體的衣服還脫落，成半裸狀態。另外 還有1具遺體因為重量無法支撐，直接掉落至下方路面，而警消趕往現場後，連忙合力將吊掛的屍體拉起。死者家屬聽聞消息，紛紛趕往現場認屍。



薩卡特卡斯州的公共安全單位發表聲明稱，目前已經展開密集的行動，一定會找到殺人兇手，如果取得更多訊息，當局也會公布更多消息。



事實上，當地各大販毒集團正在為了控制將毒品運往美國邊境的公路，而發生紛爭。專家分析，他們企圖透過將屍體懸掛示眾的手法來恐嚇敵人，同時嘲笑政府的無能。



另一方面，早在7月就有2名男子在薩卡特卡斯州被殺害，隨後被釘在十字架上，此案也被認定與販毒集團有關。而當地包含1名警察局長在內的3名警察日前也遭到綁架，遺體在19日被發現。

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