拉美藝術之最！傳奇女畫家芙烈達卡蘿自畫像拍賣　9.7億天價成交

▲ 這是芙烈達．卡蘿生命最後時光的其中一幅自畫像，此次拍賣以近3500萬美元（約新台幣9.7億元）拍賣成交。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥已故傳奇女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）1949年創作自畫像「迪亞哥與我」（Diego y yo），如今這幅畫16日在紐約拍賣會以近3500萬美元（約新台幣9.7億元）拍賣成交，不但刷新個人拍賣紀錄，也成為拍賣史上最貴的拉丁美洲藝術作品。

綜合BBC、法新社等外媒報導，芙烈達．卡蘿1949年創作自畫像「迪亞哥與我」，畫中前額的男子正是她的夫婿迪亞哥．里維拉（Diego Rivera），而擁有獨特濃眉大眼的她則是留下幾滴淚珠。

藝術專家分析，在芙烈達．卡蘿創作當時，里維拉與墨西哥籍女演員菲利克斯（Maria Felix）關係親密，而里維拉額頭上的第三隻眼睛象徵著對芙烈達．卡蘿的折磨程度。

這是芙烈達．卡蘿生命最後時光的其中一幅自畫像，而此次拍賣以近3500萬美元（約新台幣9.7億元）拍賣成交，刷新2016年的800萬美元成交紀錄。紐時指出，買家為阿根廷一間博物館創辦人科斯坦蒂尼（Eduardo F. Costantini）。

令人關注的是，此次「迪亞哥與我」拍賣價格也打破拉美藝術品拍賣紀錄。先前拉丁藝術品拍賣紀錄保持者，是里維拉1932年的畫作「Los Rivales」，2018年在佳士得以976萬美元的價格落槌。

芙烈達．卡蘿出生於1907年，與里維拉二度成婚，最終在1954年過世，享年47歲。她被譽為20世紀最偉大的畫家之一，透過藝術作品推廣墨西哥本土文化，而她的自畫像以強烈而神秘的凝視著稱。

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