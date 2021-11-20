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周玉蔻揭台中港煤倉案「顏家利益關係」　轟顏寬恒說謊、懦夫狂叫

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲周玉蔻、顏寬恒。（合併圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資深媒體人周玉蔻昨引述台中市議員陳世凱爆料，控國民黨台中第二選區參選人顏寬恒家庭搶下台中港BOT煤炭倉儲案，枉顧台中人的命，但顏寬恒競辦則強調該案是一般招標，而非BOT，得標廠商是成豐倉儲裝卸公司。對此，周玉蔻20日批顏寬恒說謊，昆宏公司是成豐倉儲的最大股東，昆宏負責人是顏寬恒親弟們，成豐得標，就是昆宏得標，顏家得利。

針對陳時凱及周玉蔻的指控，顏寬恒競辦發言人張禹宣昨表示，該案並非BOT案，屬一般公開招標，是台中港務分公司為落實永續綠色港埠，避免裝卸作業揚塵逸散汙染，依《商港法》及《公民營事業機構投資興建或租賃經營商港設施作業辦法》，辦理台中港105號碼頭及後線土地裝卸儲轉業務投資興建經營案公開甄選作業。

張禹宣說，周玉蔻、陳世凱爆料是昆宏投資股份有限公司得標，但其實得標廠商是成豐倉儲裝卸股份有限公司，當時交通部長為林佳龍，一切程序都是依法得標，且成豐倉儲只負責倉儲裝卸，煤炭買賣屬於特許行業，未經許可不能夠買賣煤炭。與台電火力發電廠有關煤炭使用碼頭為101-103號，成豐公司得標的則是105號碼頭，裝卸的煤炭是供民間業者使用，跟台電火力發電廠燃煤並無任何關係，周玉蔻與陳世凱所述屬烏龍爆料。

張禹宣也揚言，針對在節目上未經查證的不實指控，企圖污衊顏寬恒的部分，將會依法提起訴訟。

對此，周玉蔻20日一早則以「夭壽喔，台中人的肺、台中人的命，竟然是顏寬恒家族擁抱紅派張家『溫暖』賺大錢的印鈔機？！」在臉書發文，表示台電最新認証台中港105號碼頭確有承擔中火煤炭裝卸工作，顏寬恒說謊。

周玉蔻說，昆宏公司是成豐倉儲的最大股東，昆宏的負責人、董事是顏寬恒的親弟弟顏宏全和顏仁賢、顏嘉儀，成豐得標承攬台中港裝卸煤炭業務，就是昆宏公司得標、顏家得利；顏寬恒發聲明不認家族公司與自已上下其手，不顧台中市民的健康搶下裝卸煤炭生意賺大錢，第二個天大謊言。

「千萬別用同父異母弟弟，昆宏與你無關的話欺騙選民，在一個有大媽、二媽的家庭裡，這可是觸犯龍顏，一家之主你家老爸顏清標先生的大忌的，你自己明白會是什麼下場！」

周玉蔻也指，顏寬恒和其家族聯手紅派張家搶標，靠中火燒煤炭大賺鈔票，已經是活生生的事實了，傷天害理，口口聲聲要台中乾淨的空氣，私底下卻千方百計阻撓台電中火更換燃煤機組為天然氣機組的計劃！台中人的肺、台中人的命竟然成為你家的印鈔機？良心何在？

周玉蔻酸顏寬恒，這就是你說的「溫暖」的派系關係？好溫暖，抱著大筆大筆利潤源源不斷的金錢，手牽手數鈔票！這種特殊「溫暖」的感覺，恐怕只有你們顏家與紅派張家能夠獨門享受！不要再説什麼煤炭是特許行業，你們不涉及煤炭買賣的渾話了，裝卸煤炭大賺黑心錢，躲在替你説謊的「尿尿小童」（指張禹宣）後面，只會愈騙愈臭。

周玉蔻最後還嗆聲顏寬恒，「提醒你，少來那個左一句提告、告一句提告的廢話了；本人針對你、你老爸和你貪婪一族的評論，都有憑有據！懦夫才只會狂叫不敢公開面對質疑一一說明！媽祖不是你家遮羞布！謊話必然被揭穿！」

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