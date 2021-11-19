顏家被爆搶下台中港BOT煤炭倉儲案　周玉蔻轟：謀財害命莫此為甚

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日屢轟前立委顏寬恒一家房產、財務爭議，她今（19日）引述台中市議員陳世凱的爆料，批顏家搶下台中港BOT煤炭倉儲案是枉顧台中人的命，泯滅人性，怪不得顏寬恒同意停辦觀塘三接外移公投案。對於外界近日稱顏寬恒是台中版連勝文、台中版韓國瑜一事，周玉蔻則諷，國民黨副主席連勝文是真學歷、前高雄市長韓國瑜口才高明，相比起來太抬舉了，「你頂多半吊子而已」。

周玉蔻19日一早在臉書表示，顏寬恒一家為了利益、鈔票，居然不顧台中人死活，硬是阻擋台電中火燃煤機組更換為天然氣機組，破壞台中空氣清淨計劃的進行，謀財害命莫此為甚。她說，有憑有據的討論已經開始，陳世凱在昨晚播出的政論節目《台灣最前缐》，痛心指陳顏寬恆和其父顏清標、妹妹顏莉敏，聯手搶下台中港BOT煤炭倉儲案。

「原來，煤倉是大量利潤來源，中火一旦停止燃煤，你家昆宏投資公司剛到手的金雞母如何賺取大量鈔票！」周玉蔻酸，怪不得你顏寬恒要同意停辦觀塘三接外移公投案；因為，沒有了天然氣發電，台中中火勢必繼續燒煤，顏家的金庫繼續挹注錢財。

周玉蔻也批顏寬恒，「泯滅人性啊！台中人的肺呢？台中人乾淨的空氣呢？台中人的命呢？口蜜腹劍、謊言連連，天打雷劈耶！別再用媽祖做遮羞布了！小朋友發言人也擋不住你家的黑暗行徑一一遭揭爆！」

話鋒一轉，周玉蔻譏諷，「對了，恭喜你，經過你這一、兩天房産、土地，豪宅富戶被檢視、矛盾一個接一個自殺炸彈式回應的空戰操作，你已在網路、媒體和街弄巷裏間，變成了台中版連勝文、台中版韓國瑜了！」不過，連勝文應該感到很受辱，畢竟他的美國哥倫比亞大學是正牌名校，比起你炒地皮、黑白手段、上下其手，他比較像正港富二代爸寶。

「至於韓國瑜伯伯，你備受質疑的無料、草包本色，與他頗為相似，只是，人家韓老大的機智、口才高明太多了！」周玉蔻再斥顏寬恒，所以，別太得意，相比連、韓，抬舉了，你頂多半吊子而已！「對了，他們最後都輸了，慘輸！提醒你！顏寛恒，傷天害理的事不能做，舉頭三尺有神明！」