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國際關注彭帥安危　白宮要求中國交代下落

▲▼彭帥,項鍊,Z字母項鍊。（圖／達志／美聯社）

▲中國女子網球名將彭帥下落成謎。（圖／達志／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

中國女子網球名將彭帥下落成謎，白宮發言人莎琪今天要求中國交代彭帥下落，證明她人身安全。莎琪說，任何性侵指控都應獲得調查，美國支持女性發聲與究責能力，也會持續捍衛言論自由。

彭帥月初指控遭前中國副總理張高麗性侵，自此音訊全無，引發國際高度關注。莎琪（Jen Psaki）今天在白宮簡報會上表示，美國對此深感關切，與國際社會共同呼籲中國當局提供獨立且可驗證證據，交代彭帥下落及人身安全。

談到美方在此案上的立場，莎琪指出，任何性侵指控都應獲得調查，美國支持女性發聲與究責的能力，不論在國內或國外。

莎琪強調，美國會持續捍衛言論自由。她說：「我們都知道中國對批評『零容忍』，有許多將公開發聲人士噤聲的紀錄，我們會持續譴責這些作為。」

35歲的彭帥2日在中國社群媒體微博發文，揭露曾與張高麗有多年不倫關係，並指控對方「玩完想不要就不要了」。文章發布30分鐘內遭迅速刪除，彭帥至今未曾公開現身，多名美國國會議員近日透過聲明或推文關切彭帥安危，並進一步要求抵制明年北京冬奧。

中國環球電視網（CGTN）18日發布宣稱是彭帥寫的電子郵件，說她人一切安好，性侵指控不實。但世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）受訪時質疑，電郵可能是彭帥被迫寫下，或出自他人之手。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）今天受訪時也要求見到彭帥下落及是否平安的證據，並要求對她提出的性侵指控進行充分透明調查。

 

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