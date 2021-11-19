國際網球總會首度發聲「搶救彭帥」！　全力支持追查她的下落

▲彭帥 。（資料照／WTA台灣公開賽提供）



記者董美琪／綜合報導

中國網球女將彭帥日前指控被權貴性侵後音訊全無，但卻以一封自稱彭帥給世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）的電郵，強調自己在家休養，一切都平安，引起全球關注，甚至連大陸網友都懷疑可信度。國際網球總會（International Tennis Federation，ITF）18日終於打破沉默，表示全力支持調查彭帥下落。

中國女網名將彭帥2日突在微博自爆，曾遭中國前副總理張高麗帶回家強逼發生性關係，不過該則貼文發布20分鐘後馬上被刪除，彭帥從此音訊全無。

直到18日，中國環球電視網（CGTN）發布一封聲稱是彭帥寫的電子郵件，說她人安好「我只不過在家休養，一切都好。」但世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）表示很難相信這是她寫的。

BBC駐北京記者麥迪文（Stephen McDonell）也轉發了中國環球電視網這則推文，但問說：「電郵截圖上為何還看得到游標？是誰在什麼時候截的圖？是誰寄的？」 CNN也強調，無法證實電郵的真偽。

國際網球總會給路透的聲明中提到，「球員的安全一直是最優先的事，我們支持對此事展開全面透明的調查。」