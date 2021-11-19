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聯合國加入「搶救彭帥」！　她丟「一句話」要求給證據

▲▼彭帥,項鍊,Z字母項鍊。（圖／達志／美聯社）

▲國際網球總聲明中提到，「球員的安全是我們的首要任務，我們支持對彭帥事件進行全面及透明的調查。」（圖／達志／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

中國網球女將彭帥日前自揭遭中國前副總理張高麗性侵，兩人發展成一段不倫戀卻遭始亂終棄，指控文發布沒多久後隨即遭刪除，彭帥至今下落不明，引起全球關注。18日出現一封發布給世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）的電郵，發信者自稱為彭帥，強調自己一切平安。然而，此封電郵的可信度引發高度懷疑，聯合國也在今日（19日）也發聲，強調要對此事件展開完全透明的調查，並要求看到彭帥目前下落的證據。

根據CBS報導，，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的發言人史勞塞爾（Liz Throssell）針對彭帥事件發表聲明，了解她現在身在何處以及人身安全是非常重要的，同時也強調，有關彭帥遭性侵的控訴，務必展開完全公開透明的調查。

史勞塞爾表示，根據現有資訊，中國女網名將彭帥在社群網站上公開指控曾遭性侵後，自此杳無音訊，再也沒有公開訊息。她呼籲，關於彭帥的指控要進行完全透明的調查，在所有性侵指控案件都應該如此，為遭受可怕創傷的受害者伸張正義非常重要，「對他們來說，挺身而出並將這些指控公之於眾，是一種莫大的挑戰。」

此外，，在球王喬科維奇（Novak Djokovic）等名將發聲之後，23座大滿貫得主的美國名將小威廉絲（Serena Williams），稍早也在推特上聲援，「我聽到我的朋友彭帥的新聞，我感到非常悲憤與震驚，我希望她安全，並且必須盡可能快點找到她，並且對此進行調查，在這個非常困難時期，我們不能保持沉默，我要向他和他的家人傳達愛。」

▼小威廉絲加入聲援彭帥。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉絲（Serena Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

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