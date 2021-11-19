LIVE／近600年來「最長血月」　月偏食傍晚登場

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天文迷注意！今天晚上有「血月」出現，這也是繼5月26日後第二次發生的月食。不過前一次是月全食，這次是月偏食，但本影食分程度已經接近全食，是1939年來台灣可見最大月偏食。台北市立天文館全程直播，《ETtoday新聞雲》也將轉播，帶讀者一起欣賞天文奇景。

根據天文館資料指出，今天17:03月亮開始升起、17:05日落，整個月球也浮出地平線上，所以民眾若在東方無遮蔽處，將可看見深紅色滿月自地平線緩緩升起的奇景。隨著暮色漸深，月亮也逐漸離開地球本影而恢復光明，至18:47復圓，其間共歷時1小時44分。

天文館透露，這次月偏食不僅是自1939年以來臺灣可見食分最大的月偏食，同時也是自1440年2月之後至2669年2月前，全球所見持續時間最長的月偏食！

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▲1119月偏食。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

氣象局臉書也透露今晚月偏食重要時刻，主要為「17:03 月出/食甚（各地月出時間稍有不同）、18:47 復圓/本影食終（回復滿月，但亮度稍暗）​、20:06 半影食終（滿月，恢復正常亮度）」。

各地賞月指數分別為，基隆、宜蘭1；北桃花東2；新竹以南4。

▲2015年4月4日出現的月出帶食。（圖／翻攝天文館）