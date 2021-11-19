今年壓軸「月偏食」傍晚緋紅登場　賞月時程＋訣竅出爐

▲今天傍晚可見82年來，台灣可見食分最大「月偏食」。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今年最後一場天文大秀「月偏食」，今（19日）傍晚將隆重登場，台北天文館指出，雖是今天是月偏食，但幾乎是「全食」程度，也是82年來，台灣可見食分最大的月偏食，台北天文館也將透過網路直播，因為是「月出帶食」，今天傍晚17時3分，月球從東方升起時恰好「食甚」，數分鐘後日落，民眾將可看見深紅色滿月從地平線升起的奇異壯觀景象，錯過這次，要等到明年11月8日。

今年壓軸的天文大秀「月偏食」，這是繼5月26日後，今年發生的第二次月食，不僅是82年來台灣可見食分最大月偏食，也是自1440年2月之後到2669年2月前，全球所見持續時間最長的月偏食；而本次月偏食以北美洲及堪察加半島的觀察條件最好，全程可見，台灣所在的東亞、南亞東部及澳洲可見「月出帶食」；南美洲、西非及西歐則為「月沒帶食」。

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▼今年最後一次月食今天傍晚17時3分登場。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，明天傍晚的月偏食，台灣可見「月出帶食」，17時3分，月球從東北東方升起時剛好是「食甚」，2分鐘後日落，整個月球也浮出地平線上，所以民眾若在東方無遮蔽處，將可看見深紅色滿月自地平線緩緩升起奇景，隨著暮色漸深，月亮逐漸離開地球本影而恢復光明，至18時47分復圓，其間共歷時1小時44分。

▼今天月偏食在傍晚17時3分登場。（圖／台北天文館提供）

民眾若要觀賞這次月偏食，台北天文館建議，到東方幾乎無遮蔽的地點，才有機會看到較完整過程，而月食現象可僅用肉眼觀賞，若配合雙筒及小型望遠鏡或攝影，可觀察到更多月食細節變化，也提醒民眾要注意保暖。

台北天文館表示，月食並非罕見天象，以本影月食來說，全球每年最多可發生3次，而21世紀共有228次月食，包括月全食85次(37%)、月偏食57次(25%)、半影月食86次(38%)；台灣可見其中的161次，包括月全食63次(39%)、月偏食38次(24%)以及半影月食60次(37%)，可以全程觀賞全食階段最精彩「紅月亮」奇景的有41次，但也有13次完全看不到全食，甚至只能看到半影食的階段。

台北天文館表示，台灣下次可見月食是在明年11月8日的月全食，屆時不僅紅月亮再現，而且還有「月全食掩天王星」千載難逢的天象奇景；另今天17時30分至19時，將開放望遠鏡讓民眾觀賞這次月食，但若是遇到下雨則取消，天文館也將透過網路即時直播解說。