桃園中路三號、四號兩社宅　籌設社宅電商及職人微創培育基地

▲市長鄭文燦指示，市府將以中路三號、四號2處社宅規劃，籌設社宅電商及職人微創培育基地。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為協助新創團隊度過疫情難關，桃園市青年局在疫情期間以「創業協助」、「就業輔導」及「多元學習」三大面向，提供「防疫三雲計畫」等多項紓困振興方案有成，17日於市政會議提出「紓困振興方案執行成果」專題報告。市長鄭文燦指示，市府將以中路三號、四號2處社宅規劃，籌設社宅電商及職人微創培育基地，以集體力量共創共好。

▲▼青年局代理局長涂淳惠提出「紓困振興方案執行成果」專題報告。（圖／市府提供）

鄭市長表示，疫情期間許多學校暫停舉辦社團活動，青年局因此推出「防疫三雲計畫」，包括「雲課程」辦理80堂線上才藝課程、職涯講座，影片累積近10萬次觀看；「雲社團」辦理84場線上成果發表與交流活動、超過300個校園社團及系會共同參與，線上主題活動超過50萬次觀看；「雲志工」共計超過1,100名青年志工，進行四大主題之線上志工服務，包括市民卡省錢大作戰、預約疫苗小幫手、非洲豬瘟防堵宣導等日常或限時任務。

▲說明「防疫三雲計畫」。（圖／市府提供）



青年局代理局長涂淳惠說，為了讓學生可在疫情期間線上參與社團，「防疫三雲計畫」每周在青年局所屬平台舉辦社團主題周，並安排10校、12個社團進行聯合線上成果發表；而「雲志工」則協助熱血青年在疫情期間累積志工服務時數，並核發數位認證證書。截至11月2日止，已累計超過2,900次服務行動，核發共計3,306小時服務時數。

涂代理局長談到，在協助青創團隊紓困方面，青年局協同信保基金辦理紓困貸款4.0線上說明會，協助14組團隊向中央提出紓困計畫，後續將持續關心青年創業及青創基地發展情況。此外，青年局將盤點建置電商基地相關軟硬體設備、租金、營運所需經費，積極規劃電商及微創職人培育基地。

另外，在創業協助方面，目前全市安東、新明、桃園設計庫及青創指揮部4處青創基地，共有85組新創團隊進駐，申請中央紓困計畫者有14組，其中12組已獲通過；而「多元微型創業輔導計畫」則包括「電商平台全攻略計畫」、「青年新創群眾募資實戰計畫 」及「文創職人輔導」。

在「就業輔導」方面，鄭市長指出，青年局與教育局、勞動局及就業服務處共同推出「桃園挺你．青年就業 5帖3讚2心安計畫」，共計開放1萬582個職缺；此外，青年局也與20組地方創生團隊、6家社會企業公司、7組青農團隊及多家新創公司，合作推出「地方創生見習學院」，媒合青年至各場域見習工作，共計開出200多個職缺，目前已有103人上工，預計12月上旬達成全數上工的目標，未來將成為桃園地方創生的生力軍。