台中社宅5千戶提前達標！盧秀燕：明年拼7千戶　落實居住正義

▲5000戶提前達標！盧秀燕：台中社宅民明拼7000戶落實居住正義。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府打造「比豪宅更好的好宅」社會住宅，整合社福、醫療、青創、社造等資源，廣獲好評。市長盧秀燕今（2）日召開市政會議指出，原本力拚4年內興辦5000戶好宅，目前已有5508戶，提前達標，預計明年可達近7000戶；她強調，除了興辦社會住宅，市府也推動包租代管及租金補貼，多管齊下解決市民居住需求，落實居住正義。



台中市住宅發展工程處指出，中央住宅政策，台中市分配戶數為1萬2000戶，由中央與地方各負責一半約6000戶興辦量。台中市現在已完工及興建中的戶數已達5508戶，提早達成市府5000戶興辦目標，達標後也繼續規劃推動，未來加上已發包、規劃設計中的2處基地，以及即將推出的2處基地，總計明年可達到6953戶興辦量，比市府訂定目標更多了近2000戶。



盧秀燕表示，全市有18處社宅建案，未來還會更多，如何佈點需多方評估；由於部分民眾主張全市應平均發展，另有人主張應集中蓋在青年需求最多處，市府仍在整合意見，目前以正對外招租的梧棲三民段好宅「試水溫」暸解青年朋友需求，如成效不錯，未來社宅佈點就能更廣泛；若成效普通，未來社宅興建方向仍將以「市民需求最大處」作為佈點思考。