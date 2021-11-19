長髮美女「只打一劑」坐天上人間包廂　自稱客人害酒店同被函辦

記者李忠憲／台中報導

疫情趨緩，台中市警方仍不鬆懈，近日加強擴大臨檢轄區內的酒店等特種行業，確保相關人員都遵守防疫規定。第四警分局日前在知名酒店包廂內查獲一名自稱顧客的長髮女子，只打一劑疫苗，連同店家遭警方函請市府裁罰。18日深夜更出動50名警力與緝毒警犬，查核民眾身分及疫苗接種卡，務必將犯罪及病毒杜絕。

▲警方前往酒店等特種行業臨檢，確保民眾遵守防疫。（圖／民眾提供）

▲遭警方發現只打一劑疫苗的女子，被請出包廂。（圖／民眾提供）

▲警方再度執行擴大臨檢，並出動緝毒犬。（圖／民眾提供）

第四警分局11月16日深夜，針對轄區酒店等特種行業執行擴大臨檢。員警進入知名天上人間酒店包廂內逐一查核身分，其中一名自稱顧客，身材姣好的34歲長髮女子拿出健保卡查核，眼尖的女警發現她只有打第一劑，一問之下才知道是上周打的。警方立刻請她出包廂，查核資料，並將她與店家一併函請經發局裁罰。

第四分局18日晚間再度執行擴大臨檢，動員50名警力及緝毒犬，前往闔家歡KTV等特種行業臨檢，逐一清查工作人員及消費者身分，並查緝毒品、違禁物等及疫苗接種記錄卡（小黃卡）協助防疫。有小姐看到小狗感到很可愛，但也有人直言我怕狗，不敢接近。

警方表示，隨著疫情趨緩，民眾逐步恢復正常生活，犯罪案件與疫情期間相比明顯增加，本市雖有數起暴力事件發生，但在檢方指揮及各機關通力合作下，均迅速全數偵破，將歹徒繩之以法，檢肅街頭暴力亂源。淨化安定轄內治安狀況，警方責無旁貸。

警方將針對轄內易滋事之處所如酒(夜)店、KTV、不法分子易聚集場所實施密集擴大臨檢，另就「臨檢處所周邊實施封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，強力防制可能衍生之暴力衝突事件。如有違反防疫規定，即檢具相關事證函請主管機關裁罰；對於企圖暴力滋事分子，運用優勢警力壓制氣焰，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，嚴查嚴辦。

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