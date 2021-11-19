正妹女警爬百岳「伐木生營火」爽拍美照　高調反嗆：不會造成火災

記者陳豐德、高堂堯／新北、南投連線報導

新北新店分局的女警高宜諠熱愛山林，10月底攀爬南投百岳郡大山時，涉嫌違法砍林道的樹木搭設營火，並在臉書PO出多張營火照片，遭山友勸阻後她還高調回擊稱是經獵人指導生火的，且「不會造成任何火災」；林務局接獲檢舉後已介入調查，如高女確在郡大山生火可處60萬以下罰鍰，伐木行為則可處5年以下徒刑。

▲女警攀爬郡大山時涉嫌砍筏樹木生營火、爽拍網美照，事後卻稱不知道是誰生火。（圖／翻攝自高女臉書）



今年5月NCC專門委員喬建中攀爬玉山，違法在玉山盜採國家公園範圍內柴木生火煮食，引發森林大火，經林管員12天身處煙霧、焦味瀰漫、海拔3000多公尺的環境，每日著重裝翻山越嶺與野火搏鬥才終於撲滅火勢，而這場火造成林業損失超過2億元， 喬建中本人則將面臨2000萬賠償並已遭起訴。

就在山友及林管處皆大力呼籲，嚴防「喬建中事件」重演之際，新店分局安康派出所的女警高宜諠遭檢舉，10月22日攀爬百岳郡大山時，涉嫌砍伐林道樹木來搭設營火，事後在臉書PO出「山林的夜晚，伴隨著裊裊升起的營火，實在太滿足太開心了」，還說「來自高雄布農族的女子，非常幸運能夠一覽這座山林帶給我的靜謐以及魅力」等語。

▼山友懷疑高女與同行者是砍筏當地木材搭涉營火。（圖／翻攝自高女臉書）



根據她所PO出的照片，數10根的木材都相當厚實，山友就懷疑木材來源是就地取材來搭設營火，高女除PO在個人臉書外，還在山友社團內分享，隨即遭勸阻生火是違法行為，但她卻回嗆說「我們是由獵人帶進去的，由獵人指導生火，都是經過計畫的，不會造成任何火災」。

對此新店分局發表聲明稱會全力配合南投縣林務局徹查，如經查屬實，將依相關規定行政懲處，並加強教育所屬員警。高警向督察組自稱當日在郡大林道宿營，見營區內有人營火，僅單純留影紀錄內容，並未參與生火之行為，將會全力配合調查，同時也對造成社會大眾誤解，深感抱歉。

而林務局則表示，根據事證高警可能已違反《森林法》第50條竊取森林主產物，及第34條森林區域內引火等罪嫌。竊取森林主產物部分，可處6個月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上600萬元以下罰金；森林區域內引火，可處12萬元以上60萬元以下罰鍰。林務局已於11月15日函請保七總隊第六大隊調查行為人身分，並通知到案說明。

▼高女拍攝營火在夜晚燃燒時的狀況。（圖／翻攝自高女臉書）



▼女警將攀爬郡大山搭設營火過程寫在個人臉書上，事後緊急刪文。（圖／翻攝自高女臉書）



►案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇 管區：一輩子悔恨

►案發現場／恐怖民宿執行「人類圈養宰殺」計畫 甜美蛇蠍女成釣餌

►案發現場／灌毒拔甲虐殺2歲童卻逃死！姑姑泣：想幫10年前無助的自己