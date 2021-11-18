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人腦聖地開價36億！居民傻眼喊「太誇張」曝行情：附近1㎡才500

▲▼人腦聖地求售。（圖／翻攝591）

▲人腦聖地開價36億元求售。（圖／翻攝591，下同）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

新北市貢寮區秘境「桃源谷」有北台灣最美草原盛名，而這片草原因構圖神似人腦，被取名為「人腦聖地」！日前地主開價36億求售，表示這地區是地球中心、世界唯一的穴場寶地。對此，附近居民一聽直呼太誇張了，表示附近土地1平方公尺才4、500元而已。

根據591房屋交易資訊顯示，名稱「天地原只到於此之地球的中心-人腦聖地」的物件有3600坪，屬農業用地，並強調該地區是地球中心、世界唯一穴場寶地，此穴場在新北市貢寮區幅地一萬多平方米，附帶在桃園市桃園區之振興台灣經濟與台灣定位的點，「使用者隨時可安座，與天、地、原對接。」開價36億元。

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地主介紹中透露，會轉讓是因為自認為平民百姓，沒有那麼多資源、人脈和權力來阻礙整個人類發展，所以決定要轉讓給真正有權有勢有人脈的人，才能儘速完成人類所要做的事。

▲▼人腦聖地求售。（圖／翻攝591）

附近居民蕭先生表示，人腦聖地的墓地，早期是古厝的建地，建地面積約幾百坪以上，地主是桃園人，買這塊土地至少有30年了。

聽聞人腦聖地在拍賣網開價36億出售，蕭先生驚訝地說，「沒有那個行情啦，建地最貴一坪才2萬元，要講人文地理、風水地理多好，他要提高價錢，那我就不會說」。

▲▼人腦聖地開價36億求售，附近居民一聽傻眼。（圖／記者郭世賢攝，下同）

▲附近居民聽聞人腦聖地的開價，直喊「太誇張了」。（圖／記者郭世賢攝，下同）

蕭先生提出兩點指出開價36億實在太誇張，他指出，第一點附近土地1平方公尺4﹑500元而已，土地售價30億多，等於附近土地價格的幾千倍，沒那個行情；第二點這一塊地「路不會到、車到不了」，第4個路口前還圍著鐵鍊，該位置走路上去約10分鐘左右，就可以看到一片田。

蕭先生說，從以前都是私人土地，墓地是建地（丙建），地主30年前購買土地後做一門風水，據他了解，前幾年已經遷走了，墓地裡頭是空的，最後地主在山上佇立2塊石頭，取名為「人腦聖地」，他也直言該處風水確實不錯。

▲▼人腦聖地開價36億求售，附近居民一聽傻眼。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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