打高端再混國際疫苗若出事　北市：沒有代位求償空間

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）最新專家會議紀錄顯示，高端混打其他廠牌疫苗，缺乏臨床試驗、研究實證安全性，民眾應自行衡量接種必要性與副作用風險。被問到若接種高端疫苗的市民，未來再打其他廠牌疫苗後出現狀況，台北市政府會不會代位求償？台北市法務局回應，市府沒有代位的空間。

指揮中心日前宣布施打高端疫苗者，若有就學等原因需出國，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納等疫苗，但根據ACIP會議紀錄寫道，有專家認為，目前尚無高端疫苗與其他新冠疫苗交替使用安全性、有效性的臨床試驗或研究實證，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。

台北市長柯文哲18日下午赴台北市議會進行市政總質詢。國民黨台北市議員王鴻薇提到，很多民眾捐出愛國手臂打高端，但如果要出國，必須得加打其他廠牌疫苗，可是衛福部又稱後果自負，要不要打疫苗也推給第一線醫生決定，倘若接種高端疫苗的台北市民之後去打其他疫苗出事，台北市政府會不會替市民代位求償？

柯文哲回應，這事關法律問題，自己也不太曉得，但應該是中央政府自己要處理。北市法務局長袁秀慧說明，代位求償須先有給付，北市府才有代位的可能，這議題可以研議，只是從法律上來看，沒有代位的空間。

王鴻薇詢問，如果民眾出事的話，是要用藥害救濟？袁秀慧指出，會有一個藥害救濟部分，中央一但審核通過並成立就要給，這跟國賠不一樣，法務局可以協助諮詢，北市衛生局也會提供相關資訊協助。

另外，王鴻薇也提及，北市某診所16日發生打流感疫苗，卻誤打成莫德納疫苗事件，未來會不會有懲處？台北市衛生局長黃世傑說，之前中南部也發生過類似情形，目前北市正在做調查，「應該也會做懲處。」