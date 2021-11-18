爆500萬劑高端疫苗已全數交貨　高虹安：難道要看著它們放到過期？

▲高虹安質詢陳時中。（圖／翻攝自國會頻道）



記者杜冠霖／台北報導

高端疫苗近期打氣低迷，民眾黨立委高虹安今（18日）立院質詢衛福部長陳時中時詢問，是否考慮剩下約130萬劑疫苗暫停交貨，陳時中回答「已經收了」，高批評，衛福部不和廠商協調押後交貨，「多收這約130萬劑高端疫苗，是否是一種形式的浪費公帑？」

根據食藥署網站14日最後更新：高端新冠肺炎疫苗已放行劑量約371萬劑。近一個月（10/17~11/16）的平均每日接種劑數不到3千，一個月的接種劑數約6萬8。

高虹安指出，自己於質詢中詢問陳時中，既然國人打氣不佳，疫苗又有時效到期問題，是否可考慮配合去化進度，剩下約130萬劑先暫停交貨，以免造成更多浪費？沒想到，陳時中回答：「已經收了。」原來，雖然食藥署11/14最後更新放行劑量371萬劑，但衛福部又再收了約129萬劑已在檢驗中。

高虹安表示，自己很納悶，目前庫存也尚有202萬劑，衛福部又急忙收了剩下全數的劑量，「這批量完成放行驗收後，將有共約330萬劑庫存，請問衛福部是否真的有考慮到這批疫苗如何使用？」

高虹安指出，一個月國人施打總劑量不到7萬，加上國際入境認證疑慮，打氣短期看來很難提升。如要作為加強針(Booster)，也應於國人第二劑接種後半年才派上用場。若要捐助友邦，也要他國通過高端疫苗之EUA或取得藥證才能收，但高端目前仍在進行三期實驗，陳時中在立院答詢也說，可能要到2022至2023年才能完成。

對於疫苗效期，高虹安表示，先前收下的疫苗，最長效期只到明年五月而已，所以，衛福部多收這約130萬劑高端疫苗，難道要眼睜睜看著它們被放到過期、或是有何策略？陳時中則回應：「他國EUA何時能通過，確實並非我能決定的。」、「我們會想辦法。」

高虹安指出，很遺憾質詢中聽不到明確對於疫苗去化的策略說明，但500萬劑高端疫苗，約花費國人40億預算採購，不和廠商協調減少或押後交貨，以配合去化進度，「就一股腦不知為何而收地全數囫圇吞棗吞下，是否也是另一種形式的浪擲公帑？」