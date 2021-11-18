陳佩琪曝柯文哲曾私下大讚陳時中　「竟然能在那位置上做上一年多」

▲衛福部長陳時中、台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

自五月中國內新冠疫情爆發至今，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲頻頻就防疫策略、疫苗採購、醫護量能等多項議題隔空交手，醫師陳佩琪就透露，柯文哲曾和陳時中單獨閉門會面，回來後對指揮官讚不絕口，「他說指揮官EQ好、從不動怒，且依陳時中防疫知識，竟然能在那位置上做上一年多，也著實不容易。」

柯文哲過去曾說，疫情換他來指揮也不會太差，對此，陳佩琪表示，這句話一直被酸民和PTT嘲弄到現在還不歇，但自己相信以柯的醫學背景，對這次疫情能迅速控制下來，應是貢獻極大。

陳佩琪透露，北農爆發群聚感染時，陳時中說要和柯文哲談談，柯欣然接受，說第二天就去行政院找陳，「但指揮官很客氣，說他來北市府會市長就好，當天雙方單獨閉門會面，先生回來對指揮官讚不絕口…」

陳佩琪表示，柯文哲當時說指揮官EQ好、講話不徐不急、從不動怒，就算有也很少，「最令柯文哲佩服的是，以陳時中的防疫知識，竟然能在那位置上做上一年多，也著實不容易。」

陳佩琪解釋，柯文哲這句話沒有貶低陳時中的意思，指揮官有他的專業， 但像這種實戰級的防疫領域一定要術業有專攻，「他說幸好指揮官後面有那一排人撐著。」

陳佩琪認為，民進黨用人有沒有專業不重要、「聽話」最重要，柯文哲曾說，民進黨上台後把文官任命制度完全破壞，要聽話的人才有機會被拔擢高位，最近高端爭議、部分民代的發言，像說打第三劑是潮流，高端再打其他疫苗是正常等等的，「這硬坳的程度，難怪先生說現在正常人要在民進黨內生存已經不容易了。」