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男預約BNT打成高端　議員李鎮國控衛生局封鎖消息欲蓋彌彰

▲台南市議員李鎮國18日在市議會爆料，永康1位男子預約到診所打國際認證的BNT，誰知卻被打成只有2國接受的高端。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員李鎮國18日在市議會爆料，永康1位男子預約到診所打國際認證的BNT，誰知卻被打成只有2國接受的高端。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員李鎮國18日在市議會爆料，永康1位男子預約到診所打國際認證的BNT，誰知卻被打成只有2國接受的高端，打錯疫苗事件一直到衛生局人員進駐診所，枉打高端的男子才獲悉，相較於台北市政府在打錯疫苗事件後，立刻公開事件致電這些民眾，台南市政府卻是封鎖消息，這種欲蓋彌彰的作法令人遺憾。

李鎮國指出，自從美國宣布不認證高端疫苗後，高端已成燙手山芋，70多萬捲起衣袖挺民進黨的民眾，就被外界笑稱「白打族」，這些打高端的民眾是自願的不能怪人，但台南永康卻發生一件打錯疫苗烏龍事件，男主角預約國際認證的BNT，結果手臂打的卻是高端，一直到衛生單位進駐診所，他才知自己居然成了白打族。

李鎮國說，台北市診所之前也發生打錯疫苗事件，由於沒有做好驗證，AZ誤打成莫德納，台北市政府立即致電23位民眾告知情形，同時按中央標準作業程序，診所停止接種作業，等確定改善後再繼續接種，民眾對台北市政府負責任的態度給予肯定，為何相同情形發生在台南，BNT打成高端，民眾竟然毫無所知，衛生局是怕民眾造成恐慌，還是市府只要是負面的消息就必須封鎖，封鎖的後果會不會造成其他接種的診所，沒能記取教訓，或警覺度不夠而再次發生。

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