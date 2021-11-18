不只反萊豬！柯文哲預言護藻礁、公投綁大選會通過　「重啟核四」五五波

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲17日和國民黨台北市議員羅智強在凱道合體，柯文哲當時表示，反萊豬公投一定會過；但行政院發言人羅秉成18日回應，只要多跟國民說明溝通，政府政策會贏得人民支持。對此，柯文哲認為「行政院不會成功」，反萊豬、護藻礁、公投綁大選公投都會過，只有重啟核四公投是五五波。

柯文哲18日赴台北市議會進行市政總質詢，國民黨台北市議員王鴻薇表示，柯文哲17日晚間與羅智強在凱道見面時稱，反萊豬公投一定會過關，而羅秉成18日上午回應，只要政府多跟國人溝通解釋，相信政府政策最後一定會贏得人民信任，意指反萊豬公投不會通過。

柯文哲直言，「他（行政院）講得不會成功。」只要一直把總統蔡英文2012年反對萊克多巴胺的影片一直播放，「他（行政院）就垮了。」

▲台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者林敬旻攝）

隨後，王鴻薇詢問，公投綁大選、護藻礁公投會不會通過？柯文哲皆表示，「會。」至於重啟核四公投部分，柯文哲認為，「5分5分」，也就是五五波。

王鴻薇指出，看來柯文哲對四大公投算滿樂觀的，可是現在卻看見行政部門利用龐大行政資源，像是行政院長蘇貞昌日前說過，包括中油、台電等行政部門可動用行政資源做公投宣傳，中央在這時間點動用行政資源做公投宣傳是否合適？

柯文哲笑稱，「不要讓我講實話，他們在存糧啦！」王鴻薇追問，是指在為選舉存糧嗎？柯文哲則說，「對啊！」

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