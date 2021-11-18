這2天有望迎雪！把握周末好天氣　下周「1天內跌10°C↑」變寒冬

▲下周冷空氣影響，低溫下探13度。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到一波涼空氣加上水氣增多影響，北台灣天氣略微濕涼，明日天氣逐漸轉乾，到周末兩天都會是晴朗的好天氣。不過下周一開始受到強烈冷空氣南下影響，各地氣溫急劇下降，北台灣白天高溫下降10度以上，早晚低溫下探13度，中部以北3500公尺以上高山有可能下雪。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文中表示，明日乾空氣移入，天氣趨於穩定，迎風面東北部、東部為多雲到陰，偶有局部降雨，中北部地區則將逐漸恢復多雲到晴的天氣型態。

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溫度上來看南北的差異仍大，北部、東北部、東部高溫仍只有22-24度，中部、南部、東南部高溫27-29度，夜晚清晨各地低溫也維持在20-22度間，中北部、東北部空曠地區將有18-20度低溫。

▲今日起北台灣溫度涼爽。（圖／氣象局）

周末兩天的天氣穩定，周六東半部為多雲偶有局部短暫陣雨、西半部為多雲到晴。各地氣溫回升，北部、東北部、東部高溫將回升到24-27度，中部、南部、東南部可到28-30度，夜晚清晨各地低溫維持在20-22度左右，部分空曠地區有機會降到19-20度。

周日白天期間各地的天氣會更好，大多數地方都將是多雲或晴，溫度也將持續上升，北部、東北部、東部高溫將來到27-29度，甚至陽光明顯的話有超過30度機會，中部、南部、東南部高溫超過30度機會很大，部分地區可到31-32度。

不過周日晚上鋒面報到，台中以北、宜蘭、花蓮等地，從周日晚間起到下周一清晨之間，就會再轉為有短暫陣雨的天氣，台中以南以及台東一帶雲量也將增多。周一開始強烈東北季風南下，並且夾帶冷空氣南侵，預期除了迎風面地區持續有下雨的機會外，各地溫度也將由北往南下降。

▲明天開始水氣減少，降雨範圍縮小。（圖／氣象局）

氣象局預報員李孟軒表示，下周受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫急速下降，早晚低溫13到15度，北部、東北部中午前後氣溫比周日下降10度左右，中部、花蓮高溫約22到25度，南部、台東26度，高溫也都是略降。

氣象局預報員官欣平指出，下周在冷空氣影響期間，若溫度、水氣條件配合得當，在中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，預計在周二、三清晨有可能下雪，不過因時間相隔仍久，所以還需持續觀察。