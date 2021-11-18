濕涼空氣抵台！下周「急凍13°C」時間長達5天↑　天氣變化時程曝

記者李宜秦／台北報導

今日開始將受到兩波冷空氣接續影響，第一波東北季風影響時間為今明兩日，中部以北降雨機率增加，周末兩天回暖，直到下周一再度受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫急速下降，最低溫只有13度，且加上鋒面通過影響，周一、二兩天雨勢明顯，整天感受濕冷。

▲下周天氣寒冷。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員李孟軒表示，今明兩天受到東北季風影響，各地氣溫略微下降，因冷空氣偏弱，因此氣溫降幅不明顯，各地低溫約18到20度。今日有鋒面逐漸通過，北部已有明顯雨勢發生，其中基隆北海岸雨多，中部、東半部也會有局部短暫雨，有下雨的地方白天高溫略降，南部則不受影響。

明日仍受東北季風影響，不過水氣減少，降雨範圍以迎風面的北部、東半部為主，基隆北海岸、東北部雨勢較明顯。周末兩天東北季風減弱，氣溫逐漸回升，尤其周日各地溫暖，高溫可達27到30度，天氣也相對穩定，只有東半部、大台北有零星雨勢。

▲今日北台灣雲量較多，降雨機率高。（圖／記者陳煥丞攝）

下周一、二鋒面通過，降雨機率提高，北部、東半部有局部短暫雨，另外受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫急速下降，早晚低溫13到15度，北部、東北部中午前後氣溫比周日下降10度左右，中部、花蓮高溫約22到25度，南部、台東26度，高溫也都是略降。

氣象粉專天氣即時預報表示，新一波涼空氣已抵台，將一路影響到周六，這一次的溫度降幅，並不如上一波冷空氣，中北部多數平地，早晚低溫約18到20度，略感涼冷。下周起天氣較冷，且冷的時間較長，約4到5天以上。

▲下周氣溫急速下降。（圖／記者陳煥丞攝）

天氣變化時程表：

▍週四(18日)~週六(20日)：新一波涼空氣

▍週日(21日)：轉吹東風，全台回暖一天

▍週一(22日)起～下周整周：冷氣團(或東北季風)，全台明顯轉冷、風強