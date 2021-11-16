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明起轉濕！周末暖一波再掉到12°C　專家曝「會一路低溫到月底」

▲▼入冬以來首波冷氣團南下，全台溫度急速下降，街上行人機車騎士無不搬出冬裝來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲下周天氣明顯轉冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣回暖，多可見陽光。氣象專家表示，今晚到明日白天將有短波槽通過北台灣，北部、東北部今晚到明日上午起，降雨機率逐步增加，直到周末才會轉乾，下周一東北季風或大陸冷氣團南下，將有顯著低溫出現，北部空曠地區下看12度，一直到11月底都相對較低溫。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文中表示，今晚到明日白天會有一個短波槽要通過台灣以北，北部、東北部今晚到明天上午降雨的機會增加，不過整體影響應該還是不會很明顯，其他地方則不受影響，大致維持多雲到晴為主。

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明晚到周四中國華南會有另一個短波槽東移出現，對台灣天氣的影響將會比較大，明晚起到周四期間，中部、北部、東半部將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣型態，南部地區雲量也會增多。周五短波槽逐漸移出，周末兩日轉乾。

▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲周四起轉濕涼。（圖／氣象局提供）

氣象專家彭啟明在臉書天氣風險貼文中表示，周三下半天開始，華南有些雲系接近，北部東半部將轉有短暫陣雨的天氣，也較為陰沉，周四、五東北風略增強，比目前略降一兩度，北部回溫幅度較有限，不像這兩天這麼舒服。周末水氣減少，再度回溫轉晴，和這兩天類似。

而下周一有波強冷高壓南下，高壓前緣的鋒面雲系會讓台灣附近水氣增多轉雨，同時溫度也顯著下滑，北部空曠地區低溫有機會下看12-14度，下周一到三這三天較低溫，明顯轉濕冷，大約和這幾天落差有五、六度以上。

彭啟明提醒，預期這波冷空氣會持續三、四天，但整體而言下周到11月底相對都較低溫，和這幾天回溫有很大不同，將會很有進入深秋的感覺。

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