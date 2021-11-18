養豬基金縮水「主委成政治渣男」　反萊豬民團批陳吉仲政策跳票

▲「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇、前衛生署長楊志良、「反瘦肉精毒豬」聯盟發言人李建誠、醫師蘇偉碩參與「百億基金『嚴、寬、橫 』」記者會。（圖／陳思宇提供）

實習記者張鈞量／台北報導

反萊豬公投將於12月18日登場，「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇18日召開「百億基金『嚴、寬、橫』」記者會時批評，農委會主委陳吉仲承諾的萊豬政策相繼跳票，百億基金縮水、食品標示未落實、拿養豬基金的錢做例行性推廣，「陳吉仲顯然已變成政治渣男」。

陳思宇表示，農委會主委陳吉仲去年開放萊豬前許下承諾表示「整整四年會有130億的補助」，結果這兩年編列的百億基金就已經縮水21億，縮水程度從40%至94%不等。

陳思宇強調，去年9月陳吉仲說「百億基金」送行政院明年就可以使用，結果是用了農損基金去下萊豬廣告。同時也承諾包裝食品標示絕無問題，結果上週「反萊豬、大眾走」就在記者會上檢驗到電商標示不明，至今自助餐、夜市找無標示，農委會和食藥署的稽查不力都可能成為食安破口。

陳思宇批評，不只對民眾，今年國會質詢許下的承諾，陳吉仲也完全不當一回事。「豬標章上要有QR CODE載明豬肉的來源」1月跳票後，3月時陳吉仲承諾民進黨立委高嘉瑜3月底可以看到豬標章上有QR CODE，至今已過去7個月卻仍無下文。

陳思宇質疑，11月陳吉仲面對民眾黨立委邱臣遠的質詢時，承諾「百億基金都是用在養豬產業」，但根據今年農委會送交立法院的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」預算資料顯示，養豬產業百億基金的八大項預算編列在獎勵標示部分，竟出現「豬肉銀髮食品推廣計畫」，她質疑，「補助豬農變成撒錢辦推廣？」。

陳思宇強調，「我完全贊成推廣銀髮食品，但陳吉仲挖東牆補西牆、舊瓶裝新酒」，說好因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫，變成銀髮食品推廣，根本就是欺騙豬農。從農委會的網站看來，109年就有銀髮友善食品推廣，為何要在萊豬開放、政府承諾提升養豬產業之際，拿養豬基金的錢做例行性但換名字的推廣？難道又是一樁大內宣的戲碼？

陳思宇批評，百億基金上路的第一年，就因為經費不到位今年直接縮水16億、第二年縮水21億。今年「多元整合行銷養豬產業預算」縮水94%，從1億剩下550萬元，「冷鏈提升」從6.04億縮水42%剩下3.5億元，原定要用做養豬業技術提升及救命金的執行，一上路就慘不忍睹。「陳吉仲顯然已變成政治渣男」。

▼陳思宇批評陳吉仲萊豬政策跳票。（圖／翻攝陳思宇臉書）

前衛生署長楊志良表示，前立委蔡同榮如果活到今天一定很怨嘆，因為沒有加一句公投結果的強制性，公投應該高於法律的位階。但是2018年的十項公投七項，在野黨以為公投全過、蘇貞昌就會下台，但事實上完全不是這回事。

楊志良強調，如果民眾認為這個政府爛透了，總統蔡英文跟他的政府完全違背原來民進黨的初衷，用我們納稅人的錢去搞大內宣、擦粉抹脂，那就請大家投贊成票。公投雖然沒有強制執行性，但人民至少也有表達不爽的權力。

民間「反瘦肉精毒豬」聯盟發言人李建誠認為，陳吉仲日前在公投意見發表會上所誇耀的「政績」恰好就是反萊豬運動引發的正面效果。

李建誠解釋，政府以區隔市場為由，全面開放萊豬進口，而國內養豬禁用，表示萊劑確實對動物有害，進而可能對國人食安產生疑慮，因此民間團體主張的萊劑有毒，得到陳吉仲的證實。

李建誠批評，政府堅持只標產地不標萊劑、百億養豬基金補助大部分用在冷鏈設備的改善，卻因反萊豬的民意使冷凍肉品不如溫體肉攤受到信任。陳吉仲想充當貿易談判代表，棄守農糧安全的職責，所幸民間自力自強頂住萊豬開放的漏洞，就像國人防疫做到滴水不漏才守住政府的破口。

醫師蘇偉碩則批評，「不管是WTO或者是CPTPP都沒有規定要申請加入會員必須先開放萊豬，甚至有WTO和CPTPP雙重會員資格的澳洲、紐西蘭和馬來西亞等國，至今仍未開放萊牛，卻也沒有影響這些國家的國際經貿地位，「可見政府官員都在胡說扯謊」。