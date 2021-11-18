被陳思宇罵政治渣男！陳吉仲酸「為了選舉的人」：不會受到農民歡迎

▲陳吉仲強調，自己只在乎畜牧業有無往前走，不願多回應「為了選舉的人」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

「反萊豬大眾走」聯盟今（18日）開記者會指出，養豬產業百億基金今年直接縮水16億，第2年更縮水21億，導致8大細項全減少，狠批農委會主委陳吉仲是政治渣男。陳吉仲表示，只在乎畜牧業能否往前走，和確保消費者食品安全，不會回應只為了選舉的人。

聯盟召集人陳思宇說，今年縮水94%的多元整合行銷養豬產業預算，從1億剩下550萬元，而更重要的冷鏈提升從6.04億縮水42%剩下3.5億，原定要來當養豬業技術提升及救命金的執行一上路就慘不忍睹，且當初面對開放萊豬進口對民眾許下滿滿把關承諾的陳吉仲，現在不只做不到還狂跳票，一次不夠再跳一次，顯然變成政治渣男。聯盟還提到，養豬產業百億基金的8大項預算編列中在獎勵標示部分，竟出現「豬肉銀髮食品推廣計畫」，質疑補助豬農變成撒錢辦推廣？

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立法院經濟委員會繼續審查111年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算部分，陳吉仲今在現場受訪回應，「有些人真正為了選舉炒作百億基金，是最不會受到農民跟消費者歡迎」，128億基金8大項，是跟產業界溝通後研擬出來，完完全全用在養豬產業上。

被罵政治渣男，陳吉仲認為，「少數這些人為了選舉，因此不願意再回應，去增加她的聲浪，讓她更好去博取版面。」陳吉仲強調，自己是對消費者、農民負責，原本有8億是要維護毛豬價格，但今年是口蹄疫爆發以來最高，這筆錢就不用花，反而能用到其他層面，而畜牧場環保更新等部分，農民申請是「有一定時間、期程」， 每個畜牧場都不一樣，透過地方一起執行，還有肉品市場改建也要引進國外最新設備，一切都「按照節奏來做」。

陳吉仲接著說，所有的這些議題都會用事實證明，提到去年在立院備詢站了2天，第1天10小時、第2天9小時，不斷被質疑畜牧業會完蛋、價格會崩盤，但都不會講什麼，具體扎扎實實證明給大家看，做到現在自給率9成3，卻又被怪自己率太高，是否得罪美國豬農，「但我們只對台灣豬農負責」。

陳吉仲表示，價格維持合理水準都是當初承諾農民的，現在每天看價格都是70幾元上下，對農民來說是好的，不會在乎外面不實指控，口蹄疫拔針成功也不是用嘴巴講，現在還要將5、60年的傳統豬瘟拿掉，只要拿掉台灣就能走遍全世界，生鮮豬肉就能賣出去，面對外界很多不實指控，其實只在乎畜牧業是否有往前走，消費者食品安全有沒有確保。