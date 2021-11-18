　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被陳思宇罵政治渣男！陳吉仲酸「為了選舉的人」：不會受到農民歡迎

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲強調，自己只在乎畜牧業有無往前走，不願多回應「為了選舉的人」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

「反萊豬大眾走」聯盟今（18日）開記者會指出，養豬產業百億基金今年直接縮水16億，第2年更縮水21億，導致8大細項全減少，狠批農委會主委陳吉仲是政治渣男。陳吉仲表示，只在乎畜牧業能否往前走，和確保消費者食品安全，不會回應只為了選舉的人。

聯盟召集人陳思宇說，今年縮水94%的多元整合行銷養豬產業預算，從1億剩下550萬元，而更重要的冷鏈提升從6.04億縮水42%剩下3.5億，原定要來當養豬業技術提升及救命金的執行一上路就慘不忍睹，且當初面對開放萊豬進口對民眾許下滿滿把關承諾的陳吉仲，現在不只做不到還狂跳票，一次不夠再跳一次，顯然變成政治渣男。聯盟還提到，養豬產業百億基金的8大項預算編列中在獎勵標示部分，竟出現「豬肉銀髮食品推廣計畫」，質疑補助豬農變成撒錢辦推廣？

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院經濟委員會繼續審查111年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算部分，陳吉仲今在現場受訪回應，「有些人真正為了選舉炒作百億基金，是最不會受到農民跟消費者歡迎」，128億基金8大項，是跟產業界溝通後研擬出來，完完全全用在養豬產業上。

被罵政治渣男，陳吉仲認為，「少數這些人為了選舉，因此不願意再回應，去增加她的聲浪，讓她更好去博取版面。」陳吉仲強調，自己是對消費者、農民負責，原本有8億是要維護毛豬價格，但今年是口蹄疫爆發以來最高，這筆錢就不用花，反而能用到其他層面，而畜牧場環保更新等部分，農民申請是「有一定時間、期程」， 每個畜牧場都不一樣，透過地方一起執行，還有肉品市場改建也要引進國外最新設備，一切都「按照節奏來做」。

陳吉仲接著說，所有的這些議題都會用事實證明，提到去年在立院備詢站了2天，第1天10小時、第2天9小時，不斷被質疑畜牧業會完蛋、價格會崩盤，但都不會講什麼，具體扎扎實實證明給大家看，做到現在自給率9成3，卻又被怪自己率太高，是否得罪美國豬農，「但我們只對台灣豬農負責」。

陳吉仲表示，價格維持合理水準都是當初承諾農民的，現在每天看價格都是70幾元上下，對農民來說是好的，不會在乎外面不實指控，口蹄疫拔針成功也不是用嘴巴講，現在還要將5、60年的傳統豬瘟拿掉，只要拿掉台灣就能走遍全世界，生鮮豬肉就能賣出去，面對外界很多不實指控，其實只在乎畜牧業是否有往前走，消費者食品安全有沒有確保。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
增7人接種疫苗後死亡！　這廠牌3人最多
混打已22萬人登記！　這選項最多人勾選
ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅這2項同意過半
今年莫德納「全數到貨」！　第十批115萬劑今抵台
快訊／第14輪加開混打！明限6小時預約　後天開打
快訊／本土+0　今增3例境外移入
LIVE／混打意願登記16:00收單　陳時中最新說明
「吃到飽始祖」收攤！　撤出南京東路20年老店
快訊／三重交流道車禍1人死亡　南向封閉中
年底3生肖天降橫財！　倒楣鬼還有救「明天做3件事」旺翻
陳冠希41歲「老態現形」！　全網震驚：不敢相信和謝霆鋒同歲
盛唐中醫害慘46人　女病患鉛中毒離世　
台中「一蘭」半夜吃不到！　營業僅限這時段

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

增7人接種疫苗後死亡！「所有廠牌」均上榜　莫德納3人最多

AZ族混打已22萬人登記！　莫德納、BNT「2者都選」最多

莫德納打氣差！陳時中：仍尊重大家意願　次世代疫苗初步規劃曝

春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

陪探病、長照訪視「篩檢規定」一次看　2條件可免篩！

第十批莫德納疫苗115萬劑今抵台　今年採購609萬劑「全數到貨」

快訊／第14輪加開混打！明天限時6小時預約、後天開打

快訊／本土再+0！今日新增3境外移入　來自波蘭、德國、印尼

炸到燒焦！半面雞排「一片黑+外皮被刮」　他氣炸反應遭回：正常

人腦聖地開價36億！居民傻眼喊「太誇張」曝行情：附近1㎡才500

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

增7人接種疫苗後死亡！「所有廠牌」均上榜　莫德納3人最多

AZ族混打已22萬人登記！　莫德納、BNT「2者都選」最多

莫德納打氣差！陳時中：仍尊重大家意願　次世代疫苗初步規劃曝

春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

陪探病、長照訪視「篩檢規定」一次看　2條件可免篩！

第十批莫德納疫苗115萬劑今抵台　今年採購609萬劑「全數到貨」

快訊／第14輪加開混打！明天限時6小時預約、後天開打

快訊／本土再+0！今日新增3境外移入　來自波蘭、德國、印尼

炸到燒焦！半面雞排「一片黑+外皮被刮」　他氣炸反應遭回：正常

人腦聖地開價36億！居民傻眼喊「太誇張」曝行情：附近1㎡才500

牛皮吹破！陸國企誇員工「一年蓋7億個章」　網一算：每秒要22次

增7人接種疫苗後死亡！「所有廠牌」均上榜　莫德納3人最多

象魔力VS郭郁政　運彩開盤看好兄弟

周思潔帶骨灰看電影：我不是瘋子！　體會辛龍傷痛「幾10年都走不出」

戴資穎號召舒跑杯線上跑！　免報名費再送限量背心抽簽名球拍

杜蘭特生涯三分命中數超奈許　美名嘴竟說KD遭厄文背叛

AZ族混打已22萬人登記！　莫德納、BNT「2者都選」最多

莫德納打氣差！陳時中：仍尊重大家意願　次世代疫苗初步規劃曝

春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

陪探病、長照訪視「篩檢規定」一次看　2條件可免篩！

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

混打意願登記10點開放！限時6小時　符合對象5大QA一次看

出生就當女神！3生肖鳳凰命中年魅力旺

東區5妹制裁惡霸！黑車慘成裝置藝術

AZ混打選哪牌？前台大醫推薦：選「它」比較輕鬆

快訊／Costco內湖店急關！公告停業1天：配合防疫清消

「4生肖」越冷財運越旺

更多熱門

相關新聞

蔣萬安：台灣吃豬多於牛是事實　陳吉仲回應了

蔣萬安：台灣吃豬多於牛是事實　陳吉仲回應了

國民黨立委蔣萬安日前提到「國人吃萊豬是萊牛7倍」，民進黨發言人簡舒培表示，台灣去年平均消費美牛是美豬4倍，批蔣萬安用錯假資訊誤導視聽，不過，蔣萬安強調台灣人消費豬肉遠大於牛肉資訊沒錯。農委為主委陳吉仲今（18日）回應，美牛沒有食安問題，美豬更不會。

上班宣傳公投行政不中立？陳吉仲：兼顧

上班宣傳公投行政不中立？陳吉仲：兼顧

他批廚餘禁令配合萊豬　陳吉仲回應了

他批廚餘禁令配合萊豬　陳吉仲回應了

陸禁台水果沒關係！他曝日本友善喊全部送來

陸禁台水果沒關係！他曝日本友善喊全部送來

888元農遊券第二波！買鳳梨釋迦滿700可抽

888元農遊券第二波！買鳳梨釋迦滿700可抽

關鍵字：

反萊豬大眾走陳思宇農委會陳吉仲養豬百億基金政治渣男銀髮食品推廣

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

明年3/1起全台「禁養比特犬」

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又圓」：只剩這部位最大

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面