　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣吃豬多於牛是事實」　陳吉仲用來源算給蔣萬安看

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲強調，美牛沒食安問題，美豬更不會。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國民黨立委蔣萬安日前提到「國人吃萊豬是萊牛7倍」，民進黨發言人簡舒培表示，台灣去年平均消費美牛是美豬4倍，批蔣萬安用錯假資訊誤導視聽，不過，蔣萬安強調台灣人消費豬肉遠大於牛肉資訊沒錯。農委為主委陳吉仲今（18日）回應，美牛沒有食安問題，美豬更不會。

立法院經濟委員會繼續審查111年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算部分，陳吉仲又被問此事說明，這件事大家都很清楚，每人每年吃豬肉36公斤、牛肉6公斤，吃豬肉數量高於牛肉，「但要看來源」，大家吃的豬肉36公斤，進口只有7%，美國占這7%，又不到10%，每年每人吃到美豬是0.7公斤，吃到美牛是2.7公斤，所以「吃到美牛機會比美豬多了4倍」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲接著表示，更重要的是美國萊劑用到牛肉有7、8成，豬肉則不到2成，甚至1成多，所以有責任將數據告訴國人，且2012年前總統馬英九開放萊牛後，現在消費了40萬公噸，每人每天吃了2.7公斤，沒有一件食安問題外，日本1年進口20幾萬公噸美豬，每人吃了1.27公斤一樣也都沒有問題，「美牛沒有食安問題，美豬更不會。」

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
宛宛兒脫光和男友互拍！　大尺度畫面驚呆熊熊
誣蔣智賢打假球「跟漸凍人一樣三振再三振」　名嘴GG了
台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝
13歲跳級上頂尖大學！「東方神童」38歲驟逝
混打意願登記10點開放！限時6小時　5大QA一次看
華南「7美姬脫光」桌曆喊卡！金管會說話了
AZ混打選哪牌？前台大醫推薦：選「它」比較輕鬆　原因曝光
好市多黑色購物節營業時間曝　「這天」搶先看下殺品
米砂「月薪6位數」打趴上班族年薪！　豪買百萬特斯拉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵2004次區間車飄濃濃塑膠味！　300旅客卡月台上等接駁

「1元沒必要存在？」他酸只能買塑膠袋　鄉民一面倒：超需要

快訊／混打今限時6小時登記、第15輪怎麼打　陳時中14:00說明

「台灣吃豬多於牛是事實」　陳吉仲用來源算給蔣萬安看

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

待在家也像在現場　2022高雄跨年晚會首創「雙無線、雙製播」

上班宣傳公投行政不中立？　陳吉仲駁毫無關係：本來就是「兼顧」

82年來最大！年末壓軸天文秀「月偏食」明傍晚緋紅登場

苗縣農業處長批廚餘禁令「配合萊豬」　陳吉仲：剛上任不要誤導農民

飄出濃濃塑膠味！2004次區間車今傳失火　台鐵：一次簧過熱燒融

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

台鐵2004次區間車飄濃濃塑膠味！　300旅客卡月台上等接駁

「1元沒必要存在？」他酸只能買塑膠袋　鄉民一面倒：超需要

快訊／混打今限時6小時登記、第15輪怎麼打　陳時中14:00說明

「台灣吃豬多於牛是事實」　陳吉仲用來源算給蔣萬安看

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

待在家也像在現場　2022高雄跨年晚會首創「雙無線、雙製播」

上班宣傳公投行政不中立？　陳吉仲駁毫無關係：本來就是「兼顧」

82年來最大！年末壓軸天文秀「月偏食」明傍晚緋紅登場

苗縣農業處長批廚餘禁令「配合萊豬」　陳吉仲：剛上任不要誤導農民

飄出濃濃塑膠味！2004次區間車今傳失火　台鐵：一次簧過熱燒融

關曉彤生圖「鎖骨消失」遭酸壯！　平口裙撞衫超模本人也在場

新車科技多「國道緩撞車年撞80台」老司機怒！狂譙：說明書都不看

彭帥聲明「我沒失蹤一切都好」　WTA主席：很難相信是本人寫

台鐵2004次區間車飄濃濃塑膠味！　300旅客卡月台上等接駁

首都南遷高雄？　許智傑力薦遷衛武營變「藝術森林總統府」

陳建仁出訪分享民主成果　國台辦：敦促有關國家恪守一中原則

拜拜驚見最帥乩童！「男神級臉蛋曝光」完勝韓星　真實身份全起底

陸疫情趨緩本土確診降至6例　上海啟動「3-5歲幼童」疫苗接種

誣蔣智賢打假球「跟漸凍人一樣三振再三振」　名嘴黑白講GG了

LIVE／公投倒數！第2場意見發表會登場　趙少康出馬、羅智強戰徐國勇

激瘦「真人娜美」前凸後翹　側身鑽縫雙手一舉秀火辣身材

生活熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

出生就當女神！3生肖鳳凰命中年魅力旺

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

東區5妹制裁惡霸！黑車慘成裝置藝術

混打意願登記10點開放！限時6小時　符合對象5大QA一次看

孫道存72歲癌逝　486先生揭他「唯一福報」

快訊／Costco內湖店急關！公告停業1天：配合防疫清消

「4生肖」越冷財運越旺

莫粉變心！莫德納打氣差　台大醫揭2原因

好市多購物　她下周特價退貨被酸

更多熱門

相關新聞

上班宣傳公投行政不中立？陳吉仲：兼顧

上班宣傳公投行政不中立？陳吉仲：兼顧

行政院副院長沈榮津日前出席F16維修中心廠商聯誼會時，被舉發公開宣傳「四個不同意」，遭質疑疑似在公務時間，利用出席活動機會宣傳公投，挨轟行政不中立，農委會主委陳吉仲今（18日）表示，政務官本來就是「兼顧」要將公投論述說清楚，跟行政中立毫無關係。

他批廚餘禁令配合萊豬　陳吉仲回應了

他批廚餘禁令配合萊豬　陳吉仲回應了

柯文哲：反萊豬公投一定會過

柯文哲：反萊豬公投一定會過

TOYOTA推「5000萬」特仕版！

TOYOTA推「5000萬」特仕版！

南韓警察廳長登竹島　日本政府嚴正抗議

南韓警察廳長登竹島　日本政府嚴正抗議

關鍵字：

蔣萬安萊豬萊牛農委會陳吉仲萊劑美牛美豬日本食安

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

東北角秘境「人腦聖地」36億求售　賣家：世界唯一的穴場

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

彰化掃把哥攔車嗆「給我下來」　遭噴霧洗臉KO

孫道存7段情史！　生前娶回小32歲「國中同學女兒」

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面