「台灣吃豬多於牛是事實」　陳吉仲用來源算給蔣萬安看

▲陳吉仲強調，美牛沒食安問題，美豬更不會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

國民黨立委蔣萬安日前提到「國人吃萊豬是萊牛7倍」，民進黨發言人簡舒培表示，台灣去年平均消費美牛是美豬4倍，批蔣萬安用錯假資訊誤導視聽，不過，蔣萬安強調台灣人消費豬肉遠大於牛肉資訊沒錯。農委為主委陳吉仲今（18日）回應，美牛沒有食安問題，美豬更不會。

立法院經濟委員會繼續審查111年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算部分，陳吉仲又被問此事說明，這件事大家都很清楚，每人每年吃豬肉36公斤、牛肉6公斤，吃豬肉數量高於牛肉，「但要看來源」，大家吃的豬肉36公斤，進口只有7%，美國占這7%，又不到10%，每年每人吃到美豬是0.7公斤，吃到美牛是2.7公斤，所以「吃到美牛機會比美豬多了4倍」。

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陳吉仲接著表示，更重要的是美國萊劑用到牛肉有7、8成，豬肉則不到2成，甚至1成多，所以有責任將數據告訴國人，且2012年前總統馬英九開放萊牛後，現在消費了40萬公噸，每人每天吃了2.7公斤，沒有一件食安問題外，日本1年進口20幾萬公噸美豬，每人吃了1.27公斤一樣也都沒有問題，「美牛沒有食安問題，美豬更不會。」