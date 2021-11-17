大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

▲胡忠一（左）說，日本友人提到，大陸有對台灣不合理要求，水果就全部送過去。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（17日）召開「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，會中提到日本相當有興趣吃到台灣鳳梨釋迦，被問到實際訂單目前有多少？農糧署署長胡忠一表示，日本有很大需求，是以後可以開拓的市場，且該國提到「全部送到日本來」。

農委會宣布祭出三支箭，包含內外銷和加工，共要幫農民銷出1.3萬公噸，至於價格能提升到多少？農委會主委陳吉仲指出，重點是讓鳳梨釋迦產地價格維持在一定水準，一定會監控北農跟產地狀況。他另外提到，其中有2千公噸急速冷凍可外銷到日本或全世界，現在因為大陸片面打壓，不符合遊戲規則，許多國家都想要買台灣農產品，冷凍釋迦可以用食品方式出口到各地。

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至於目前訂單有多少？農糧署署長胡忠一說，日本對台灣很友善，以今年鳳梨被禁止輸出到大陸後，原以為日本能下到破5千公噸就不錯，結果後來達到1.8萬公噸，而鳳梨釋迦過去只有3、6公噸用冷凍方式過去，今後非常有信心，因為接到很多日本友人向他說，「大陸有對台灣不合理要求，全部送到日本來」，只要台灣用「食品方式」，且跟日本農林水產省交涉過，條件不變，植物檢疫符合相關條件就能進去，因此不管日本官方或民間，對台灣鳳梨釋迦有相當大需求，是以後可開拓的市場。