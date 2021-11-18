苗縣農業處長批廚餘禁令「配合萊豬」　陳吉仲：剛上任不要誤導農民

▲陳吉仲說，剛上任就應該去了解，而不是誤導農民。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

苗栗縣農業處長李乙廷日前直指廚餘禁令是為了配合萊豬政策，害慘了很多豬農倒閉，此連結是否合理？農委會主委陳吉仲今（18日）表示，完全搞錯，說法更是不符合實際防疫，要他不要誤導農民。

立法院經濟委員會今繼續審查111年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算部分，會前陳吉仲被問此事說，李乙廷剛上任不久，完全誤解非洲豬瘟防疫，由於發現非洲豬瘟現在最大風險是透過廚餘餵養，且沒有蒸煮，因過去所有案例發現只要規模小場養豬場都沒依照規定蒸煮，為了確保700億養豬產業跟2000億上中下游產值，10月1日起才要求所有199頭以下畜牧場不能使用廚餘。

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陳吉仲指出，這些小場沒有使用廚餘，有相關飼料補助跟退場獎勵機制，因此李乙廷完全搞錯了非洲豬瘟防疫，更重要的是跟萊豬開放是兩件事，並強調今年1月開放至今，沒有任何1塊或1公斤的萊豬進口，更重要有清楚標示，反而讓國產豬自給率提高至9成3，讓今年豬價維持20幾年來最高原因，就是因為非洲豬瘟守住、口蹄疫拔針，台灣豬肉出口在去年還是前年的100%，今年還在持續成長，連種公豬還能外銷到菲律賓、越南，所以這是不符合實際防疫的說法，相信所有養豬農都會配合此政策。

是否會誤導公投？陳吉仲強調，如果才剛上任，就應要全盤了解，而不要去誤導農民。另外，行政院副院長沈榮津在上班時段說明四大公投，挨轟行政不中立，陳吉仲認為，本來就是「兼顧」，要將四大公投政策論述說清楚，舉例自已被問到非洲豬瘟防疫、萊豬跟國內產業影響，都是有必要跟全國消費者、農民說明白，公投是對事、對政策，因為對方提的是反對政府政策，「身為政務官有責任要把責任論述說清楚，跟行政中立毫無關係」。