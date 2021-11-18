AIT處長孫曉雅見證F-16V升級接裝　蔡英文：國防戰力會越來越堅強

▲蔡英文、孫曉雅出席F-16V性能提升接裝典禮。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

空軍18日上午舉行F-16V性能提升接裝典禮，台灣首支全F-16V組成的作戰隊也正式成軍，開啟台灣空軍戰力的新頁。總統蔡英文在臉書表示，隨著構改的陸續完成，以及自購的 F-16V交機，我們的國防戰力會越來越堅強。此外， 美國在台協會（AIT）孫曉雅處長也在現場見證。

蔡英文表示，這次共有64架戰機完成升級，並組成全國第一支作戰聯隊。早上，林暄期中校駕駛F-16V戰機，進行許多高難度操演，為我們展現國軍紮實的作戰能力。

蔡英文說，今天的接裝，不僅為我國空軍寫下歷史新頁，更有三個重要意義；第一是「台美友誼再進展」，此次的F-16V性能提升案，是由空軍、漢翔，以及洛克希德馬丁公司，共同參與。台美雙方的國防工業合作，不僅讓台美友誼再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。

第二，「航太科技再提升」，從去年勇鷹首飛、F-16維修中心揭牌，再到今天的升級接裝，都是代表我們航太科技不斷提升，獲得國際肯定的最好證明。

第三，「國防戰力更堅強」，F-16戰機性能優異，是許多國家的主力戰機，今天接裝的F-16V，強化了戰機的匿蹤性、遠距偵知，視距外作戰能力，性能大幅提升，更能因應現代戰爭型態。

蔡英文強調，要保護國家領空，除了有性能優異的戰機，更需要我們空軍弟兄姊妹，日復一日的紮實訓練。「我要謝謝他們，不管任何侵擾，都能立刻升空攔截驅離，展現我們捍衛領空的決心。」