好神奇！偷神明銀牌遭天譴腹瀉肚痛　燒香求神饒恕仍被逮

▲40歲的郭姓男子行竊神明銀牌後腹瀉不止深受折磨，特地返回宮廟燒香祈求神明原諒時，被警方盤查查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市學甲區１間宮廟，17日上午7時許，廟公發現神像一回重39.5公克銀牌遭竊，學甲分局據報派員勘查蒐證時，發現有1名40歲郭姓男子在神前跪拜懺悔，員警好奇上前盤查，才發現郭嫌竟因偷竊銀牌後肚子痛不停，忍不住才到廟內請求神明寬恕，郭嫌並帶同警方起獲竊得的銀牌贓物，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，初步勘查監視系統發現竊嫌破壞宮廟2樓窗戶進入至1樓大廳時，因神像位於鐵柵欄內，嫌犯靈機一動，取籤筒內長籤輔助，將神像移至柵欄旁，順利得手銀牌一面，隨後自廟後小門離開。

學甲分局警員賴修生、謝金庭、陳宣羽到場後，立即通知鑑識小組前往採證，並仔細過濾監視器畫面進一步偵辦，此時警員謝金庭發現有一竊盜熟面孔正在神前跪拜懺悔，口中不斷叨念：「天公伯 ! 我做錯了，請不要再懲罰我」等語，因言行舉止怪異，警員謝金庭便向前攀談，試探其為何要祈求神明原諒，最終40歲郭嫌受不了良心譴責，告知警方，因17日凌晨0時許，自廟後方樓梯攀爬並破壞門窗進入宮廟內偷竊銀牌，得手後便一直腹瀉不止，深受折磨，早上特地返回宮廟燒香祈求神明原諒，郭嫌表示願意交還偷竊銀牌，並由警方陪同返回郭嫌住處，於枕頭下取出失竊銀牌一面，全案依竊盜罪函送法辦。