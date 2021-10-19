黃金72小時最後關頭！虎豹潭2小仍失蹤　劉父求神明能找到愛女

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北雙溪區虎豹潭16日因下午一場大雨，溪水暴漲，31名參加「自然體驗營」的民眾不幸因此遇上山洪，造成2大4小不幸落水，釀成4死慘案，至今仍有2小尚未被尋獲；而在此次意外中雙雙落水的劉姓兄妹檔，11歲的劉姓男童17日被尋獲時已無生命跡象，救難人員18日發現8歲妹妹所穿的雨衣和登山鞋，距離搜救黃金72小時僅剩不到幾個小時，兄妹檔的父親19日中午前往事發地點附近的雙溪壽山宮參拜，祈求神明能保佑早點找到女兒。

▲劉姓失蹤女童的父親，19日現身雙溪壽山宮向神明祈求可以找到愛女。（圖／記者陳以昇攝）



16日下午，11歲和8歲的劉姓兄妹檔隨著父母一起到虎豹潭參加「自然體驗營」，一夥人在行經「梳子壩」欲橫跨溪流到對岸時，不幸遇上山洪被暴漲的溪水沖走，11歲的哥哥17日上午被尋獲時已無生命跡象，8歲妹妹至今尚未被尋獲，18日救難人員不斷在岸邊來回尋找，截至下午5點，僅尋獲劉姓女童當時身穿的雨衣和登山鞋，案發至今距離黃金搜救72小時，已剩不到幾個小時。

▲▼距離黃金搜救72小時僅剩不到幾小時，救難人員除陸面部隊外，也派出重裝部隊下水搜尋。（圖／記者陳以昇攝）



而和兄妹檔一起通過梳子壩的劉父，當時也一度被湍急的溪水沖下去，所幸緊急抱住岸邊的樹根才得救，但卻眼睜睜的看著一雙兒女在眼前被溪水沖走而無力可施。19日上午，劉父也在友人的陪同下，前往案發地點附近的雙溪壽山宮參拜，向觀音菩薩與土地公祈求，希望在僅剩不多的黃金72小時內，可以找到愛女。

▲劉姓失蹤女童的父親，19日現身雙溪壽山宮向神明祈求可以找到愛女。（圖／記者陳以昇攝）



新北市消防局副局長陳崇岳18日傍晚表示，19日除在坪林虎寮潭成立第二前進指揮站外，也會趁著天氣轉晴，水位降低，以三水潭附近、發現劉姓女童遺失物附近的第7、8、9攔截點最為主要搜救重點，除陸面部隊分成兩隊在水域附近，下到河面進行搜索外，也會派遣重裝部隊下水搜尋，希望能在黃金72小時內找到兩位失聯者。