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回母校植名人牌！楊勇緯：一切很不真實，會繼續保持初心

▲▼ 。（圖／截取自台灣體育運動大學YOUTUBE官方頻道）

▲楊勇緯今日回到母校接受表揚，他表示會繼續保持初心、不受外界影響，站在他所想要的舞台上。（圖／截取自台灣體育運動大學YOUTUBE官方頻道）

記者白珈陽／台中報導

東京奧運柔道銀牌得主楊勇緯與劉文等教練，13日上午回到母校台灣體育運動大學接受表揚，由校長許光麃頒贈名人獎牌，並於台體凱旋大道鑲嵌植牌，成為台體榮耀新指標。楊勇緯表示，感謝所有幫助他的幕後推手們，一路走來非常不容易，一切很不真實，他會繼續保持初心、不受外界影響，站在他所想要的舞台上。

除頒贈獎牌、植牌，許光麃也依據「國立台灣體育運動大學運動特優學生獎勵要點」頒發獎勵金30萬予楊勇緯；另依據「國立台灣體育運動大學優秀教練獎勵要點」，劉文等教練也能每月支領2萬元獎勵金，直到下一屆奧運賽事止。

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▲▼ 。（圖／截取自台灣體育運動大學YOUTUBE官方頻道）

▲▼台灣體育運動大學校長許光麃頒贈名人獎牌 ；楊勇緯將獎牌植入台體凱旋大道。（圖／截取自台灣體育運動大學YOUTUBE官方頻道）

▲▼ 。（圖／截取自台灣體育運動大學YOUTUBE官方頻道）

楊勇緯今日上午回到母校接受表揚，受到學弟妹熱烈歡迎，他說，很開心能就讀台體大，非常感謝、感恩能夠讓他站在奧運舞台的幕後推手們，感謝校長幫忙，讓他有機會在陌生環境成長；他指出，當初到日本體育大學時，是一個人生活，所有的生活起居、語言對他來說都是很大的障礙，但他不氣餒，他告訴自己要跟別人不一樣，因為只有他有這麼好的機會可以在日本訓練，若不好好珍惜要等到什麼時候，此時機會已來臨，接下來就是要靠自己掌握一切，要把自己蛻變成一個頂尖運動員。

楊勇緯說，獲得東奧柔道男子組60公斤級銀牌，一路走來非常不容易，覺得一切很不真實，來的太快，假設若東奧沒有延期，他認為雖有得獎機會，但沒有這次這麼有把握站在頒獎台上，他覺得他是一個幸運的孩子，心中只有感謝，會繼續保持初心，不受外界影響，站在想要的舞台上。

他也勉勵學弟妹，楊表示，希望當學弟妹們將來踏上人生不一樣的領域時，可以跟他一樣將成就分享給大家，讓世界看到他們的努力過程與實力，是可以在國際舞台上佔有一席之地的。

▲▼ 。（圖／截取自台灣體育運動大學YOUTUBE官方頻道）

▲楊勇緯勉勵學弟妹。（圖／截取自台灣體育運動大學YOUTUBE官方頻道）

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