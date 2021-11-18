《永恆族》長生不老怎麼說？　史上最多話的漫威電影評價「很mix」

記者張靖榕／綜合報導

漫威電影《永恆族》上映後票房、話題雙雙都有高熱度，電影中講述關於有恆族的長生不死、永恆，以及網友看完後的評價等等，Podcast節目《宇宙人外信》本集就要來聊聊的英文單字和例句。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，一起看劇學英文！

《永恆族》英文片名「Eternals」就已經揭示片中的超級英雄，存在宇宙的時間跨度已經長到「永恆」了，而永恆的英文就是eternal。此外用來形容長生不死，以及「神」的英文，則用「immortal」；相對地，人類生老病死不過幾十年，因此「凡人的」或「凡人」，英文是「mortal」，「mortal」前面加「im」，代表「非」，意為「非凡人的」。

▲▼《永恆族》一次出場10個新英雄。（圖／迪士尼提供）

電影上映後全球首周票房就收下新台幣45億元的佳績，僅次於《玩命關頭9》，而透過影劇時事介紹英文單字的Podcast《宇宙人外信》本集介紹，票房的英文就是常聽到的「box office」，字面乍看是「箱子辦公室」因而較難理解，不過「box office」實際上就是英美指稱劇院、影院前的「售票口」，早前都是一個售票員坐在一個長箱子大小的售票亭裡賣票而來。

▲永恆族票房賣座，網友正反評價都多。（圖／迪士尼提供）



此外，網友在看過電影後評價兩極，不少人覺得期望落空，於是毒舌批評紛紛出籠。例如網友提到「這部電影無聊又令人沮喪，是2021年最令人失望的事情」，原文為「I was bored and frustrated by the movie, the biggest dissapointment of 2021」。

更多英文和影劇內容，請點擊連結完整收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

★《宇宙人外信》：一起看電影學單字

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

★來IG找我們玩吧：宇宙人外信★



