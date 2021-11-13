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港都電台超人氣DJ 阿狄聯手跨界藝人陳昭煒　Podcast創播「肌牡啤男神」節目

▲藝人陳昭煒（右）及DJ小狄於Podcast推出新節目『肌牡啤男神』。 。（圖／陳昭煒提供，以下同）

▲藝人陳昭煒（右）及DJ小狄於Podcast推出新節目『肌牡啤男神』 。（圖／陳昭煒提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「從頭笑到尾」!擁有網路超高人氣的港都電台DJ小狄，在網路廣播掀起時代新風潮之際，聯手音樂界及演藝界的雙棲藝人陳昭瑋在Podcast新節目『肌牡啤男神』，於網路廣播平台「Baabao」上架，首集節目於11月11日錄製搭配臉書粉絲專業直播，收看人次半日內即破一萬大關，獲得廣播界及演藝界的關注。

▲藝人陳昭煒（右）及DJ小狄於Podcast推出新節目『肌牡啤男神』。 。（圖／陳昭煒提供，以下同）

DJ小狄及藝人陳昭瑋皆是自屏東小琉球人，兩家人的長輩還是世交；小狄擁有超過20年電台及活動主持經驗，深諳流行音樂、時事趨勢及客群互動，其節目「港都輕鬆玩」屢屢稱霸南部廣播界收聽率。

陳昭瑋則是新生代綜藝節目新秀，是一名專業的柳琴達人，對於歌唱、音樂及宗教慶典方面資訊掌握獨到。兩個小琉球人各據不同領域的專業搭配在一起主持，第一節錄製時皆胸有成竹地表示「我們完全不怕找不到話題聊或是冷場，保證讓你從頭笑到尾!」

近年來陳昭瑋為了協助藝文團體推廣音樂會，曾多次在小狄的安排下至港都電台錄製演奏直播，由於他天生的幽默感與自high能力十足，激起了小狄邀約成為Podcast主持搭檔的念頭。

他們兩人對於籌備Podcast新節目的構想一拍即合，陳昭瑋也提到，先前曾有多家廣播電台邀約加入網路廣播主持行列，因沒有適合他tone調的電台或節目才作罷，然而卻在小狄提出共創節目的構想後馬上答應，因為我就是小狄忠實的聽眾，跟他搭檔我完全可以放得開!」

節目未來將規畫一系列接地氣又寓教於樂的主題，涵蓋家庭、兩性、文化藝術、宗教、娛樂及時事討論等面向，且計畫不定期邀請重量級來賓於節目獻聲，讓聽眾在生活的行住坐臥間都可以隨時收聽節目，提高生活樂趣。

而開播之際，正值小琉球3年一度的迎王祭典(按12月3日到9日)，也將推出「解鎖小琉球」特輯，讓聽眾一探除了海龜與陽光沙灘外，了解別具文化深度的小琉球。

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