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桃園傳高中生接種流感疫苗「集體暈針」　衛生局證實！症狀曝光

▲桃園市立羅浮高中17日安排學生接種公費流感疫苗，但傳出有學生出現暈針不適狀況，衛生局晚間證實有14名學生出現疑似集體暈針現象，經休養觀察後均已返家休養。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市立羅浮高中17日安排學生接種公費流感疫苗，但傳出有學生出現暈針不適狀況，衛生局晚間證實有14名學生出現疑似集體暈針現象，經休養觀察後均已返家休養。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立羅浮高中17日安排高中部與國中部學生接種流感公費疫苗，但陸續有學生傳出疑似暈針與頭痛等不適症狀，衛生局表示，校方發現學生有不適症狀立即送醫觀察，截至晚間8時為止，14名不適學生均已返家休養，不排除是集體暈針，衛生局將了解出現不適原因，至於剩餘近10名未接種學生，校方將另行安排補接種通知。

據市府衛生局指出，位於復興區的市立羅浮高中今天進行公費流感疫苗接種作業，衛生局委由復興地區一家合約診所負責施打，接種對象包括國中部七至九年級與高中部一年級新生，總計有185名學生登記有意願接種，但有14名學生接種後陸續出現頭暈不適症狀，校方獲悉後立刻將學生送醫觀察，其中有1名學生症狀較嚴重，出現胸悶與呼吸困難症狀，其餘13人則有頭暈與頭痛。

衛生局人員研判，可能是學生接種前過於緊張，導致接種後出現疑似集體暈針現象，但學生經送醫觀察後，陸續返家，晚間8時左右則已全部返家休養。

據教育局資料顯示，今天進行公費流感疫苗接種學校包括有平鎮區中平國小、中壢家商、桃園區陽明高中、復興區羅浮高中、三民國小、羅浮國小、楊梅區大華高中與龍潭區雙龍國小共8所學校、6111人，明後天仍有13所學校約1萬餘人將陸續接種流感疫苗。

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