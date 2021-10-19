高榮台南分院前進校園與社區　施打流感疫苗守護民眾健康

▲高雄榮民總醫院台南分院主動前往永康區、北區等17個里、4所護理之家及台南看守所等地施打流感疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

10月開始又是一年一度施打流感疫苗的季節，高雄榮民總醫院台南分院自19日起至10月30日止，主動前往永康區、北區等17個里、4所護理之家及台南看守所等地施打流感疫苗，預計服務4000人以上，另配合台南市教育局安排，前進9個中小學、高中等施打流感疫苗，預計服務9100人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫務企管室主任黃春男說，自COVID-19病毒肆虐，因民眾對預防疾病的意識提高，了解到施打疫苗的重要性，今年預約施打流感疫苗者踴躍，以提高自我防護力。因此，在施打流感疫苗期間最常碰到的是，民眾認為同一家醫院打疫苗，為何不能同一天施打？不能方便一點嗎？工作人員細心說明每種疫苗均有其特性，加上因人而異的免疫副作用，無法確知施打後有什麼樣的反應，並引述中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說：「兩劑疫苗還是間隔7天再打比較好」的安全建議，社區民眾還是理性的認為「時間可以緩一點」，不一定要同時施打。

高榮台南分院於中秋節過後，依台南市衛生局所請於兩周內完成國、高中生新冠肺炎BNT疫苗接種，緊接而來的流感疫苗施打，更動員所有科室人員優先配合，捲起袖子一起無縫接軌的完成每一種疫苗施打作業；另外，高榮台南分院呼籲，面臨秋冬病毒的威脅，除了疫苗之外，戴口罩、勤洗手，保護自己，共同守護你我健康而努力。