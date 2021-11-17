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新屋郵局爆炸案疑鋰電池釀災　郵局：若屬實將向寄件者求償

▲桃園市新屋郵局17日上午郵務人員整包裹時突然發現包裹起火燃燒，消防人員趕往灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新屋郵局17日上午郵務人員整包裹時突然發現包裹起火燃燒，消防人員趕往灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋郵局17日上午尚未營業前，郵務人員在車道旁整理包裹時突然發現其中一個包裹起火燃燒，瞬間引發大火，桃園市消防局人員趕來約15分鐘撲滅火勢，但上百個包裹已燒毀，消防局火調科人員會同警方、郵局人員清查起火原因；據指出，疑似包裹中的鋰電池因不明原因起火釀災，幸好沒有波及人員受傷，起火原因仍由消防局火調科人員鑑識釐清。

▲桃園市新屋郵局17日上午郵務人員整包裹時突然發現包裹起火燃燒，火勢被撲滅後，消防人員清查火場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新屋郵局17日上午郵務人員整包裹時突然發現包裹起火燃燒，火勢被撲滅後，消防人員清查火場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新屋郵局發生包裹爆炸起火意外，郵局緊急對外暫停營業，預計最快後天(19日)恢復營業。根據桃園郵局指出，被燒毀包裹大概有上百個，至於詳細數字與損失，郵局還在清點中，可能多達上百萬元，目前還難以斷定是否有寄件人交寄違禁物品釀災，倘若調查結果顯示爆炸包裹寄件人確實有人為疏失，屆時會向當事人求償。

▲桃園市新屋郵局17日上午發生包裹爆炸起火意外，火勢被撲滅後，消防、警方與郵局人員在現場清查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新屋郵局17日上午發生包裹爆炸起火意外，火勢被撲滅後，消防、警方與郵局人員在現場清查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園郵局表示，郵局均有將禁寄物品在清單公告上網，譬如酒類、爆炸物、壓縮氣體、易燃液體、放射性或腐蝕性物品、鋰電池等都是不可交寄物件，如果寄件人在交寄時於內容物上填寫時有所隱瞞，發生意外將由郵局向寄件人求償。

▲桃園市新屋郵局17日上午發生包裹爆炸起火意外，火勢被撲滅後，郵局站提對外營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新屋郵局17日上午發生包裹爆炸起火意外，火勢被撲滅後，郵局暫停對外營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，這起包裹爆炸意外，根據郵局人員透露，疑似早上郵局人員整理包裹時，突然聽見包裹中傳出劈哩啪啦聲響，隨即冒出濃煙與火勢，郵局人員原本以滅火器替圖滅火，但火勢後來無法控制，趕緊打電話向消防局求助。但火勢被撲滅後，消防人員清查火場時發現，起火處疑似有被燒焦的鋰電池，懷疑就是起火原因之一，但尚待消防局火調科人員進一步鑑識釐清。

▲桃園市新屋郵局17日上午發生包裹爆炸起火意外，火勢被撲滅後，消防、警方與郵局人員封鎖現場清查意外發生原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新屋郵局17日上午發生包裹爆炸起火意外，火勢被撲滅後，消防、警方與郵局人員封鎖現場清查意外發生原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於郵局遭焚毀的上百個包裹郵件部分，桃園郵局說，實際財物損失仍在估算中，目前已由桃園郵局總局政風、勞安、郵務人員會同消防局火調科人員鑑識清查，倘若確實有寄件人漏報或引滿寄件內容物導致意外發生，不排除向寄件人求償。

▲桃園市新屋郵局17日上午發生包裹爆炸起火意外，火勢被撲滅後，消防局火調科人員在現場清查發現疑似鋰電池組殘跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新屋郵局17日上午發生包裹爆炸起火意外，火勢被撲滅後，消防局火調科人員在現場清查發現疑似鋰電池組殘跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局也證實，新屋郵局包裹燃燒，現場勘察時發現其中包含電池組，火調科認為，根據過往郵政、物流業包裹的火災案例看來，包裹燃燒的原因可能是化學物品或鋰離子電池產品自燃，鋰離子電池產品易受高溫、擠壓、碰撞等外力都可能釀成燃燒爆炸之可能，呼籲民眾寄送物品時務必留意。

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