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色男不滿16歲小女友欲分手　加油站廁所內襲胸硬上下場曝光

▲桃園市朱姓男子不滿16歲女友有意求去，去年6月間竟強拉進加油站廁所，扯去衣物襲胸摸下體，欲硬上時未果，改以指侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市朱姓男子不滿16歲女友有意求去，去年6月間竟強拉進加油站廁所，扯去衣物襲胸摸下體，欲硬上時未果，改以指侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市朱姓男子卻挽留打算分手的16歲女友，去年6月間先恐嚇「要讓其退學」，隨後將少女強拉至加油站廁所內，扯去其衣物襲胸、摸下體，但太過緊張欲硬上未果，改以指侵得逞，少女事後報警提告；朱男在法院庭訊期間辯稱，只是想挽留少女，但有誠意和解，法官認為，朱男純粹只是想逞慾，因少女堅持不願和解，法官審結依強制性交罪判處3年有期徒刑，仍可上訴。

檢警調查，18歲的朱姓男子與16歲的少女原本是男女朋友關係，但少女有意求去，朱男挽留不成，竟於去年6月23日晚間10時30分，在中壢區某加油站前將少女強拉至廁所，若不同意要讓其退學，並逼迫少女與其發生性行為，少女婉拒後，朱竟違反其意願，掀起少女上衣，撫摸並親吻其胸部，再以手伸進褲子與內褲裡撫摸下體，脫下少女與自己褲子欲硬上未果，改以手指插入其下體，強迫少女以手撫弄生殖器直至射精，對少女強制性交得逞。

事後少女不甘受辱報警提告，桃園檢方調查時，朱男坦承犯行，少女則提供醫院驗傷診斷證明書佐證，檢察官偵結依妨害性自主罪嫌將朱男提起公訴。

桃園地院法官審理時，朱男對犯行坦承不諱，少女則指證朱男對其性侵過程相符，並提出到醫院驗傷整段證明佐證；朱的辯護人指稱，案發時朱年僅18歲，基於與前女友之間感情，才一時衝動犯案，案發後也有意和解，但對方不願意出席破局，請法官審酌朱尙非惡劣，依刑法59條減輕其刑等語。

法官認為，少女案發時才剛滿16歲，朱男所為強制性交犯行，嚴重妨害未成年人少女身心健全發展與性自主權，本案犯罪情節，朱所為單純在逞其色慾，惡性非輕，衡量被告犯行造成告訴人心理創傷，迄至院方言詞辯論終結前，仍未能與告訴人達成和解或取得原諒，告訴人到庭時曾表示，不願與被告見面等語。

法官審酌朱為滿足個人性慾，無視少女意願，仍以強暴、不顧少女反抗方式為強制性交，侵害其性自主決定權與人格尊嚴；惟念朱犯後在院方審理時坦認犯行，有意願賠償少女，犯後態度良好，兼衡其犯罪動機、手段，且前無犯罪紀錄，辯護人雖為其為求得緩刑宣告，惟本案經宣告之刑並非2年以下有期徒刑、拘役或罰金，已不合於刑法第74條第1項所定得宣告緩刑要件，自無從宣告緩刑。審結依強制性交罪，判處3年有期徒刑，本案還可上訴。

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