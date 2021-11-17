飛航管理系統服役至2032年　次世代將採多重備援方式規劃

▲民航局則表示，下一代系統將採多重系統備援方式規劃，確保航管系統安全運作。示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

民航局今（11/17）舉行「下一代航管系統發展趨勢研討會」線上視訊會議，邀請國內外專家針對下一代航管系統提出建言，歐美專家建議，未來新航管系統可納入雲端、大數據等技術。也建議我國可採「泛系統資訊管理（SWIM）架構，克服為來介面整合問題。民航局則表示，下一代系統將採多重系統備援方式規劃，確保航管系統安全運作。

民航局飛航服務總台邀集國內外產官學研等百餘位專家，以視訊方式舉行「下一代航管系統發展趨勢研討會」，為我國航管系統藍圖把脈。

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該會議中，Thales、INDRA兩家國際飛航管理系統廠商建議，妥善運用雲端、大數據等新技術，除了可降低維護成本、提升飛航安全，也是未來數位塔台發展基礎，並介紹去席位化（Sectorless）等飛航管理新概念。

美國FAA專家則分享過去美國10年推動次世代航管系統（NextGen）經驗，強調收集航空公司、鄰近相連飛航情報區、內部管制員意見的必要性，在系統整合上強調標準化的重要性，建議台北飛航情報區可朝向以泛系統資訊管理（SWIM）架構克服未來系統介面整合問題。

民航局飛航服務總台則表示，現役飛航管理系統歷經10年規劃後於2011年啟用，當時引進最新的監視技術，提供精準航機位置，各項功能均可提升航管作業安全與效率，系統預計服役至2032年，為確保飛航服務品質，已著手研討下一代航管系統。下一代系統將遵循國際民航組織GANP及ASBU對於新技術之指導，也會考量區域作業特性，以多重系統備援方式規劃，確保航管系統安全運作。