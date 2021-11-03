機組員檢疫影響身心！航空公司「個案處理」　立委批：棒打出頭鳥

▲國民黨籍立委洪孟楷表示，航空公司個案處理方式如同棒打出頭鳥。（圖／記者許維寧攝）



記者許維寧／台北報導

機師工會於10月底發起「黃飄帶行動」，呼籲各界正視機組員不停於檢疫、派飛間輪迴倒置的身心問題。今天（11/3）立法院舉行交通委員會。民航局局長林國顯表示，已經將黃飄帶行動兩項訴求反應給航空公司，但主要偏向個案處理、班表調整。且給予航空公司明確指令，若機組員身體不適隨時可反應，航空公司則必須派人支援、不得拒絕。

今立法院舉行交通委員會，國民黨籍立委洪孟楷質詢交通部長王國材，詢問是否聽過黃飄帶行動？王國材卻表示：「沒有。」隨即讓洪孟楷挖苦：「你很誠實。」

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洪孟楷質疑，機師工會之前表示，針對目前的檢疫規格機組員身心狀況已經受到很大的影響，都只是在苦撐，絕非指揮中心所言「還可以接受」。要求交通部出面解決機組員身心狀況。

王國材則表示，交通部努力在機組員身心健康和兼顧航空運輸間取得平衡，但也坦言真的不容易。洪孟楷則質疑，莫非國家的經濟發展要建立在壓榨機組員之上。

民航局局長林國顯則談到，10月13日時已找航空公司溝通，並代替工會向航空公司提出居檢期間不派飛、每個月保有三天自由時間等訴求。其中華航已給予比較明確的答案，表示會直接找個案處理。但洪孟楷痛批，找個案處理的方式如同棒打出頭鳥、誰意見特別多就先打誰。

林國顯再強調，民航局要求航空公司須從排班上做調整，不能為了排班將機組員壓榨到極致，譬如之前揭露的44天班表就要檢討，也給予航空公司指令，若機組員身體不適可以直接提出、不派飛，航空公司就必須派人支援，絕對不可以強迫身心狀況不佳的組員執勤。

王國材也承諾，會檢討派飛、居家檢疫時間，看能否於兩週內訂出相關標準。