「黃飄帶」悼離世機師　機組員身心煎熬！航空公司設諮商專線

▲桃園機師工會今發起黃飄帶行動，以哀悼日前華航外籍機師在家中不幸猝死一案。（圖／記者沈繼昌攝）

記者許維寧／台北報導

日前一名國籍航空外籍機師不幸於檢疫後離世，其生前曾抱怨不停在執勤、檢疫中無限輪迴，機師工會今天（10/28）則發起「黃飄帶行動」，持續呼籲主管機關、航空公司正視機組員身心健康。航空公司也回應，將持續優化幾組員班表，也鼓勵機組員提出班表意見共調整，並已開放24小時諮商平台提供專業協助。

受疫情影響，國內機組員若執飛長程航班即便接種過兩劑疫苗，仍要進行5天居家檢疫以及9天加強版自主健康管理，且於居檢期可再派飛長班。日前一名國籍航空機師不幸於居家檢疫後離世，其生前曾談到長時間處於執勤、檢疫的迴圈中，連女兒也開始不諒解父親的狀況。

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今天機師工會發起「黃飄帶行動」除了請檢疫中的機組員於窗口繫上黃絲帶象徵無聲的求救，也持續爭取一個月盼能獲得三天空檔，以及居檢期間可不派飛。

中華航空則表示，公司一向遵守中央流行疫情指揮中心及民航局的指引，在兼顧防疫規定及公司營運下，持續優化機組員班表，也鼓勵機組員提出班表意見做為調整，亦積極透過內部轉訓機制調整機隊人力配置。

華航也說，也持續關注機組員身心健康，特別設立關懷小組，主動聯繫機組員表達關心及慰問；同時開放24小時諮商平台，提供機組員專業協助；並設置防疫專線，持續協助機組員防疫諮詢及就醫需求，期盼機組員有需要時能順利就醫。

長榮航空則回應，機組員防疫措施均依指揮中心規定辦理，若飛行員評估個人有生理或心理因素休假需求，可申請個人年度特休或每年30天有薪病假，公司均會調整安排合適的班表，同時公司也設有關懷小組與組員互動，關心組員的身心狀態，以及設有免費心理諮商服務，以維護人員身心健康並兼顧切實防疫成效。

民航局則回應，針對工會爭取的兩大議題，民航局會配合指揮中心繼續與航空公司及機組員協調，希望能儘速找到兼顧機組員身心健康、飛安、防疫的方案。至於最近不幸身故的機師其致死原因有待釐清，希望各界尊重死者，並考量其年幼家屬心情，勿將此事過度渲染。