　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

五迷看過來！五月天跨年有望高雄開唱　陳其邁露餡：過幾天跟大家報告

▲五月天低調贈9箱ZOLL呼吸器，亞東醫院感動製感謝影片。（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）

▲網路瘋傳五月天今年跨年有望在高雄開唱。（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）

記者賴文萱／高雄報導

網傳五月天今年將在最多可容納五萬人的高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，回顧上回在高雄開唱，已經是2017年的事情。高雄市長陳其邁今（17）日被問及此事當場結巴，「痾...這個...痾...我們過幾天再和大家報告。」

高雄市政府今天對外預告今年高雄跨年晚會史上最誇張，強調打造雙舞台，還會有4金超強卡司。先前網路也瘋傳，五月天今年將重返高雄開唱跨年場，相信音樂當時回應「公司目前所有演出都會視疫情發展與防疫規定，進行討論和規劃，一切演出訊息將以官方公布為主。」未證實也未否認此事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今被問及此事難得結巴回應，「痾...這個...痾...有點難回答，我們過幾天再和大家報告。」一番賣關子的回應，讓樂迷又重新湧起希望。

陳其邁也強調，今年的跨年一定要到高雄，你一定會找到你喜歡的偶像，再加上無敵海景、熱情的市民，跨年沒有其他選擇，就是歡迎大家來高雄。「我們高雄還有高雄開就賺，也對接中央八大券，有吃又有拿，要拜託大家相招相找樓上樓下、左鄰右舍都來高雄。」

▲▼2022高雄跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲2022高雄跨年晚會號稱史上最誇張。（圖／高雄市政府提供）

今年高雄跨年卡司強調有4金及雙舞台設計，包括金曲、金音、金鐘、金馬等等，巨星雲集，陳其邁說，相信跨年一定是精采可期，也希望大家要來要趁早，因為飯店真的很難訂，這部分請大家可以開始行動了，笑說他只宣傳今天而已，其他時候就不會再宣傳了。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
全國750萬學生個資遭駭！身分證號、父母職業、住址、電話被轉
獨／超速罰單開錯了！　警方認了撤回34張
夜會女議員「牽手依偎」　周勝考發聲明：兄妹互動
快訊／北市幼兒園「2童1師」被蜂叮傷　警消也遭攻擊
棒棒哥被射臉！狼狽沖水繼續嗆　完整影片曝光
連千毅求饒「月薪只50k」　曾跩嗆澎恰恰這句被挖出
「不爽被超」拿棒攔車：屌什麼東西？　球棒哥到案了
18位「高端戰士」衝混打！　這廠牌最多人選
前衛生局長偷吃女秘書！　被控停國道「車震口愛」GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

冷氣團「從北極圈直衝而下」　鄭明典曝：2股冷空氣接力襲台

球棍輸了！騎機車擦撞「刺青大哥」　大媽掏「白色長長一根」贏了

春節集中檢疫所今開放訂房！　陳時中：1小時500人完成預定

貴婦為退7萬風衣大鬧百貨　夫護妻稱：在大陸都會息事寧人退讓

農遊券抽獎門檻從「滿1000元變700元」　全為了鳳梨釋迦

新屋郵局竄火光！毀損包裹逾100件　未保價物品「秤重」賠償

陳吉仲提3次「全世界」要找回初衷！　喊話幫鳳梨釋迦賣1.3萬公噸

高端人士為出國混打！　陳時中：已經有18人接種「打莫德納最多」

貴婦為7萬風衣大鬧遭上銬…控訴被坑　內行神出「官網6萬5」打臉

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

冷氣團「從北極圈直衝而下」　鄭明典曝：2股冷空氣接力襲台

球棍輸了！騎機車擦撞「刺青大哥」　大媽掏「白色長長一根」贏了

春節集中檢疫所今開放訂房！　陳時中：1小時500人完成預定

貴婦為退7萬風衣大鬧百貨　夫護妻稱：在大陸都會息事寧人退讓

農遊券抽獎門檻從「滿1000元變700元」　全為了鳳梨釋迦

新屋郵局竄火光！毀損包裹逾100件　未保價物品「秤重」賠償

陳吉仲提3次「全世界」要找回初衷！　喊話幫鳳梨釋迦賣1.3萬公噸

高端人士為出國混打！　陳時中：已經有18人接種「打莫德納最多」

貴婦為7萬風衣大鬧遭上銬…控訴被坑　內行神出「官網6萬5」打臉

張綱維控民航局「違法越權」對遠航撤照　要求國賠50億與復照！

中信盃黑豹旗／羅東高工轉木棒首闖32強　成績其次！態度最重要

西蒙斯客場6連戰缺席　七六人開鍘每場罰款破千萬台幣

女星集郵《魷魚遊戲》！影帝也瘋狂　李奧納多興奮問：他們在哪？

謝淑薇WTA年終賽女雙冠軍戰門票到手！　個人生涯第2冠就差一勝

前NBA籃網扣將麥卡洛降臨PLG　新北國王3洋將到齊

大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

補教名師聯手駭客偷全國750萬學生資料　貴族學校學生個資全曝光

冷氣團「從北極圈直衝而下」　鄭明典曝：2股冷空氣接力襲台

生活熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

快訊／10：25規模5.2地震！　最大震度3級

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

AZ混打第2劑怎選　醫揭「清燉或紅燒牛肉麵」

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

「明年絕無法脫口罩」原因曝　醫：等混打值得

更猛冷氣團再臨？3天3變暴降15°C

「5生肖」40歲轉運、50歲登頂...晚年幸福生活

台大仁醫揭這疫苗快被預約光　莫德納還剩很多

快訊／10：25地牛翻身　台北明顯搖晃

陳時中突認了「這件事」！　鄉民全傻眼：直接不演

更多熱門

相關新聞

千萬元買10年內3房　高雄鎖定3區「還有增值空間」

千萬元買10年內3房　高雄鎖定3區「還有增值空間」

今年來高雄房價漲勢凶猛，新建案開價1場比1場高，讓很多購屋族大喊吃不消，退而求其次找中古屋，而在楠梓、仁武以及鳳山、三民交界的文山特區，目前都還有機會用總價1000萬元買到屋齡10年內的3房，且區段具有增值潛力，房價還有機會更上層樓。

獨／不讓護國舞小姐重演　警：這事很重要

獨／不讓護國舞小姐重演　警：這事很重要

直擊高雄八大復業首日　舞小姐走鄰家小妹風

直擊高雄八大復業首日　舞小姐走鄰家小妹風

大順店突公告機車收費　高雄人曝「和隔壁有關」

大順店突公告機車收費　高雄人曝「和隔壁有關」

高雄5區明天停水15小時！影響20.1萬戶

高雄5區明天停水15小時！影響20.1萬戶

關鍵字：

五月天五月天跨年高雄陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

李千那爆假戲真做黃尚禾！

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面