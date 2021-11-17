五迷看過來！五月天跨年有望高雄開唱　陳其邁露餡：過幾天跟大家報告

▲網路瘋傳五月天今年跨年有望在高雄開唱。（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）

記者賴文萱／高雄報導

網傳五月天今年將在最多可容納五萬人的高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，回顧上回在高雄開唱，已經是2017年的事情。高雄市長陳其邁今（17）日被問及此事當場結巴，「痾...這個...痾...我們過幾天再和大家報告。」

高雄市政府今天對外預告今年高雄跨年晚會史上最誇張，強調打造雙舞台，還會有4金超強卡司。先前網路也瘋傳，五月天今年將重返高雄開唱跨年場，相信音樂當時回應「公司目前所有演出都會視疫情發展與防疫規定，進行討論和規劃，一切演出訊息將以官方公布為主。」未證實也未否認此事。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今被問及此事難得結巴回應，「痾...這個...痾...有點難回答，我們過幾天再和大家報告。」一番賣關子的回應，讓樂迷又重新湧起希望。

陳其邁也強調，今年的跨年一定要到高雄，你一定會找到你喜歡的偶像，再加上無敵海景、熱情的市民，跨年沒有其他選擇，就是歡迎大家來高雄。「我們高雄還有高雄開就賺，也對接中央八大券，有吃又有拿，要拜託大家相招相找樓上樓下、左鄰右舍都來高雄。」

▲2022高雄跨年晚會號稱史上最誇張。（圖／高雄市政府提供）

今年高雄跨年卡司強調有4金及雙舞台設計，包括金曲、金音、金鐘、金馬等等，巨星雲集，陳其邁說，相信跨年一定是精采可期，也希望大家要來要趁早，因為飯店真的很難訂，這部分請大家可以開始行動了，笑說他只宣傳今天而已，其他時候就不會再宣傳了。