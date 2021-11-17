紐約經典「時報廣場跨年」確定回歸！　憑接種證明就可入場狂歡

▲紐約時報廣場2019年的跨年活動擠滿人潮。（圖／達志影像／美聯社）。



記者張方瑀／綜合報導

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，去年因疫情縮減規模舉辦的時報廣場（Times Square）水晶球跨年倒數活動將在今年全面回歸，民眾只要憑疫苗接種證明即可入場，若無法施打疫苗者，也可提供72小時內的檢測陰性證明就能參加。

根據《華盛頓郵報》報導，白思豪16日表示，今年經典的時報廣場跨年活動將照常舉行，紐約市也將全力舉辦，「我想像世界表明，我們回來了，我們還有很多事情準備要處理，確保每個人都能看到並感受這場盛會，現在看起來一切都非常樂觀。」

▲紐約時報廣場大幅縮減2020年跨年活動的規模。（圖／達志影像／美聯社）。



要參加跨年活動的民眾，都必須出示完整接種證明，若因特殊原因無法施打疫苗，也可提供72小時內的檢測陰性證明就可入場，而無法施打疫苗的5歲以下兒童，則需由已經完整接種的成人陪同。據估計，每年時報廣場的跨年活動約可吸引100萬人前往參與。

去年的跨年活動因疫情嚴峻而改變形式，雖然經典的水晶球「落球」（ball drop）儀式仍將舉行，但周邊街道封鎖範圍縮小至2個街區，禁止一般民眾入場或在附近群聚觀賞，這也是114年以來首次，時報廣場在跨年夜和元旦當天完全沒有人群狂歡。

目前紐約市已有74.6％的民眾至少接種一劑疫苗，完整接種率則為74.6％，該市過去7天平均每日增加1088例確診，但住院率極低。許多民眾聽到消息後，也迫不及待安排旅程，住在阿拉巴馬州的沃森（Johnnica Watson）向《紐約時報》表示，已經立刻著手安排行程，「真的替紐約居民感到非常高興。」

►日本最快「明年2月」開放5至11歲接種疫苗！輝瑞已提出申請

►Novovax緊急使用許可過關！保護力達89% 菲律賓疫苗選擇增至9種

►歐洲疫情反彈 未打疫苗者「被下禁足令」這1國只剩20重症床位

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast