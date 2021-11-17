花蓮王回國民黨！要求回黨10年遭拒　傅崐萁搭「同舟計劃」闖關

▲前花蓮縣長現任無黨籍立委傅崐萁（右三）遭國民黨開除黨籍逾10年，其間數度要求重回國民黨遭無情拒絕。（圖／記者柯政誟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導開中常會，傳出花蓮王將回歸國民黨，花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁17日上午北上與會，將全程了解回黨結果。傅崐萁在2009年以無黨籍身分參選花蓮縣長時遭開除黨籍，其間數度要求返回國民黨但事與願違，時隔逾10年，這次搭黨主席朱立倫上任所推「同舟計劃」回歸國民黨，是否如願令外界關注。

據了解，國民黨近幾年聲望跌至谷底選舉失利，尤其老黨員與黨部脫節失聯嚴重，甚至有眾多老黨員已失去黨籍，如何讓這些仍心向國民黨的黨員回歸再次壯大國民黨的聲勢，確是國民黨當務之急。

▲傅崐萁此番籍國民黨「同舟計劃」回歸國民黨，局勢樂觀。

朱立倫上任後積極推動「同舟計畫」，一方面讓老黨員可以再度回娘家，另一方面也吸引新世代加入注入新血，11月24日為國民黨創黨127周年紀念日，希望透過同舟計畫，促進回黨熱潮。據了解，無黨籍立委傅崐萁，此次也準用「同舟計畫」方案預備回黨，雖然過去要求回歸國民黨受阻，這次若能籍「同舟計劃」，確是傅崐萁回歸國民黨契機。

據悉，傅崐萁曾在主席選舉期間大力輔選朱立倫，且傅崐萁的停權已經結束，回黨只是早晚的事情，透過同舟計畫回黨回黨勝算很大，加上國民黨正拼全台4公投，確實需借助傅崐萁在花蓮的影響力。