輪椅新娘「奮力站起走紅毯」　新郎激動淚崩！超感人畫面曝光

▲輪椅舞者希爾靠著自己的力量走上紅毯，新郎感動淚崩。（圖／翻攝自IG／ashabailey_）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名輪椅舞者希爾（Chelsie Hill）在今年10月底和愛情長跑7年的男友結婚，為了給新郎一個驚喜，她在朋友的協助下，替雙腿裝上支架，扶著包著白色蕾絲的助行器，在爸爸的攙扶下步行走上紅毯，而新郎轉身的瞬間，激動地掩面大哭，全場也都被這幕感動到不行。

根據《商業內幕》報導，現年29歲的希爾是洛杉磯舞蹈隊Rollettes的創辦人，在Instagram上有近17萬名粉絲。她在10月29日和交往7年的34歲男友布魯菲爾德（Jay Bloomfield）舉辦結婚典禮，而她也決定給新郎一個大驚喜，就是替雙腿戴上支架後，扶著助行器在爸爸的攙扶下步行走上紅毯，感人的一幕也在IG上曝光。

希爾表示，她一直夢想著在自己婚禮中走上紅毯的模樣，「我想強調的是，坐輪椅並沒有什麼錯，但在我的成長過程中，我總是想像自己可以步入結婚禮堂。」她說，只是想要感受一下，並不是要說殘疾帶走了什麼，「我只是想用心感受一下，和他面對面站在一起的感覺。」

從IG上照片可以看到，當希爾扶著助行器靠著自己的力量走進會場時，轉過身來的布魯菲爾德立刻激動地掩面痛哭，旁邊的親友也都相當感動。事實上，希爾並非天生無法行走，而是在17歲那年發生車禍，導致腰部以下癱瘓，樂觀的她並未放棄跳舞的夢想，更在2012年成立Rollettes舞蹈隊，成為一名職業舞者。

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