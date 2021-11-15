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1歲女兒手語+奶音為失聰父「解釋」　超暖舉動融化2400萬網友

▲▼1歲女娃用手語加童音跟失聰爸爸分享她聽到了什麼。（圖／翻攝自TikTok／oursignedworld）

▲1歲女娃用手語加童音跟失聰爸爸分享她聽到了什麼。（圖／翻攝自TikTok／oursignedworld）

實習記者黃品臻／綜合報導

外國一名母親近日上傳了1歲女兒用手語加童音，為失聰爸爸「解釋」的影片，超暖舉動讓爸爸驚喜不已，影片至今超過2400萬網友觀看。

據英媒《鏡報》（The Mirror）報導，美國失聰爸爸薩卡利（Zachary），近日與聽力正常的妻子寇特妮（Courtney）、1歲女兒麥蒂森（Madison）一起去逛超市，沒想到逛到一半，女兒突然將手上的物品放了下來，用手語加上萌萌奶音，「告訴」失聰的爸爸她看到有小嬰兒在哭。

女兒突如其來的舉動讓薩卡利非常驚喜，因為這是女兒第一次用手語和童音，跟他分享、解釋她的所見所聞，他把萬千言語化做「WOW的時刻」來形容。

@oursignedworld

This was a WOW moment ##deaf ##deafdad ##coda ##fatherdaughter ##daddysgirl ##viral ##4u ##fyp ##ForzaHorizon5GO ##signlanguage ##asl ##toddlersigning

♬ In The Forest (Acoustic Indie No Copyright) - Instrumental - Lesfm

這珍貴的一刻也被一旁的媽媽寇特妮拍下分享到TikTok上，網友們都被麥蒂森的舉動融化，紛紛留言表示，「聰明的小女孩，她一次學了2種語言，並把這2種語言當作她拿來應對的方式，太厲害了」、「1歲小孩能這麼聰明且有洞察力真的太神奇了」、「她有顆善解人意和漂亮的心」。

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手語童音失聰Tiktok

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