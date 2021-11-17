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紐西蘭總理宣布　奧克蘭邊界封鎖下月15日起解除

▲▼紐西蘭最大城市奧克蘭街景（圖／路透）

▲旅客必須完全接種疫苗，或是提交出發前72小時的陰性檢測結果證明。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登17日表示，最大城市奧克蘭（Auckland）的國內邊界將於12月15日重新開放，適用對象為疫苗完全接種者以及新冠病毒檢測陰性結果者。另方面，國際邊境限制鬆綁細節將於年底前公布。

路透報導，奧克蘭是北島最大城市，同時也是紐西蘭人口最多的城市，先前因爆發Delta疫情，導致該市與其他地區隔離長達90多天。依據阿爾登（Jacinda Ardern）的最新說法，由於奧克蘭及全國其他地區的疫苗接種率已來到80%，是時候重新開放旅行。

旅客必須完全接種疫苗，或是提交出發前72小時的陰性檢測結果證明，違者將面臨1000紐幣（近新台幣2萬元）的罰款。

阿爾登透露，政府將於29日前會有最新相關決策，針對導入旅行紅綠燈新系統進行確認，讓封城措施畫下句點，改以利用社交距離等其他防疫措施防堵病毒擴散。

另一方面，阿爾登也表示，國際邊境限制鬆綁相關細節將於年底前公布。依據紐西蘭現行規定，僅有公民及永久居住者可入境，且人數有限制，這也讓許多紐西蘭公民滯留海外。

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